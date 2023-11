Secondo alcune indiscrezioni recenti sembra che il 2024 segnerà l’arrivo di un Apple Watch decisamente più completo rispetto ai suoi predecessori. Sembra infatti che Apple stia progettando di inserire all’interno del dispositivo anche alcune funzioni utili per la salute dei propri utenti.

In particolare, si parla del monitoraggio della pressione sanguigna e il rilevamento dell’apnea notturna. Per quanto riguarda il monitoraggio della pressione sanguigna, il sistema dovrebbe funzionare in modo da riferire all’utente in questione se la sua pressione sanguigna tende al rialzo. Inoltre, dovrebbe offrire anche una funzione “diario” in cui annotare cosa stava succedendo quando si è verificato un picco di ipertensione. Ovviamente il dispositivo consiglierà in questi casi un consulto medico o la misurazione con un apparecchio tradizionale, al fine di evitare potenziali diagnosi sbagliate.

Il nuovo Apple Watch monitora la nostra salute

Come già anticipato, la seconda funzione che Apple intenderebbe aggiungere al suo Watch riguarda invece il rilevamento dell’apnea notturna. Per riuscire in questo intento il dispositivo potrebbe sfruttare i modelli di sonno e quelli di respirazione per poi stimare se la persona che lo indossa soffre di questa condizione oppure no. Entrambe le funzioni potrebbero essere particolarmente utili per gli utenti che sono interessati a questo tipo di rilevamenti. Inoltre, sembra che tra i possibili upgrade ci sarebbe anche quello relativo all’inserimento di un sistema in grado di monitorare in modo non invasivo anche i livelli di glicemia di tutti gli utenti che indosseranno il nuovo Apple Watch.

Per questo particolare servizio, il sistema dell’azienda di telecomunicazioni, si servirebbe di un chip di tipo fotonico al silicio. Questo è in grado di far brillare la luce di un laser sotto la pelle e in questo modo riesce a determinare il valore della concentrazione di glucosio nel corpo. Un aggiornamento davvero sensazionale che però non sembra che vedrà la luce in breve tempo.

Insieme agli aggiornamenti per il suo Apple Watch, Apple è particolarmente attiva anche per quanto riguarda il prossimo modello di AirPods. Nello specifico, questi potrebbero essere in grado di funzionare come dei veri e propri apparecchi acustici da banco e capaci di eseguire i test tipici dell’udito. Mentre per quanto riguarda il prossimo visore Apple Vision Pro, la società sta esplorando alcune interessanti funzionalità legate alla gestione dell’ansia e all’esperienza di meditazione potenziata, oltre che al sistema di realtà virtuale atte ad incitare il pensiero positivo in vista di un miglioramento della propria salute mentale.