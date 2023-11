YouTube, la piattaforma per eccellenza per la visualizzazione e condivisione di video si prepara ad annunciare una grande novità.

Già dalla metà di Settembre, Youtube aveva comunicato il suo intento di integrare le sue funzionalità con l’applicazione dell’ intelligenza artificiale che sarebbe stata utile per tutti i creatori della piattaforma.

Come risaputo, la questione “intelligenza artificiale” è tuttora ancora piuttosto dibattuta. Le persone infatti, si separano in due fazioni contrapposte: una che vede di buon occhio lo sfruttamento delle enormi potenzialità di queste tecnologie e l’altra che sostiene che il suo uso debba essere disciplinato, prima che possa essere troppo tardi.

A questo proposito, però, sembra che YouTube non si sia mai realmente espresso, anzi ha mantenuto una posizione che potremmo definire oltremodo silenziosa.

Almeno fino ad adesso, ovvero nel momento in cui la piattaforma ha deciso appunto di integrare queste nuove tecnologie.

Ma vediamo meglio in che modo questo avverrà.

YouTube ed intelligenza artificiale: Pro e Contro

L’applicazione dell’intelligenza artificiale su YouTube, mira a semplificare il processo di creazione dei video da parte degli utenti.

Infatti, per esempio, grazie alla funzione “Dreams Scream“, i creator avranno la possibilità di modificare con estrema facilità anche singole parti di un intero video o tradurre il testo in altre lingue.

Si tratta dunque della possibilità di usufruire di nuovi strumenti in grado, non solo, di facilitare e rendere più veloce il lavoro dei creator, ma anche di fare in modo che esso risulti più accattivante. Tali funzioni potranno però essere applicate solamente su video già pubblicati o che hanno comunque avuto un gran numero di visualizzazioni ed audience.

Tuttavia, al contrario di quanto si possa pensare, molti creator di YouTube non vedono affatto di buon occhio questa nuova introduzione.

In quanto, sostengono che l’intelligenza artificiale possa compromettere, in tutti i sensi, il processo di miglioramento creativo di ogni creator. In più sarà sempre più difficile riconoscere i lavori originali da quelli che sono stati creati tecnologicamente.

Ecco la ragione per cui gli utenti on-line sostengono che sia necessario disciplinare l’utilizzo di tali tecnologie e fare in modo che venga magari inserito un tag su ogni video, in modo che, quelli creati con l’IA possano essere facilmente riconoscibili.

E voi cosa pensate di tutto questo?