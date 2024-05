Microsoft ha presentato Places, un’applicazione progettata per ottimizzare la gestione dei luoghi di lavoro e reinventare il concetto di lavoro flessibile. Integrata con Microsoft 365 e offerta come parte di Microsoft Teams Premium, Places sfrutta l’intelligenza artificiale per aiutare i dipendenti a decidere quando, dove e con chi lavorare.

Places e l’integrazione con le aziende

Il lavoro ibrido, che mescola elementi del lavoro remoto e in ufficio, è diventato un pilastro del mondo del lavoro contemporaneo. In questo scenario, Places si distingue come uno strumento per assistere le aziende nell’equilibrare gli spazi fisici e digitali.

I dirigenti aziendali sono impegnati a promuovere la connessione tra i dipendenti, bilanciando la flessibilità con i modelli di lavoro ibridi. Allo stesso tempo, i dipendenti devono gestire l’impegno aggiuntivo necessario per mantenere connessioni efficaci all’interno del team e determinare la necessità di presenza fisica in ufficio.

Places, parte della piattaforma Connected Workplace, rivoluziona l’organizzazione quotidiana del lavoro. Utilizzando dati e analisi dall’intelligenza artificiale, l’applicazione aiuta i dipendenti a massimizzare l’efficienza del tempo in ufficio, riducendo la “coordination tax” e promuovendo un ambiente lavorativo più integrato e produttivo.

Le funzionalità di Places includono il coordinamento della presenza in ufficio, miglioramento delle connessioni in ufficio e ottimizzazione dell’efficienza della postazione di lavoro. L’applicazione è accessibile su piattaforme come Outlook e Microsoft Teams, integrando il coordinamento e la connessione flessibili nel flusso di lavoro abituale.

Un aiuto prezioso per la gestione del tempo

Dalla seconda metà del 2024, sarà disponibile Copilot, che suggerirà i migliori giorni per andare in ufficio e offrirà motivazioni come riunioni di persona o la presenza del manager. Gli utenti potranno chiedere a Copilot di modificare la pianificazione in base a queste informazioni, cambiando il luogo di lavoro e riprogrammando le riunioni di persona.