Motorola Edge 40 è lo smartphone da acquistare ad occhi chiusi nel momento in cui si fosse interessati ad un prodotto di fascia media perfettamente in grado di garantire ottime prestazioni generali, ad un prezzo comunque non particolarmente elevato, se considerate che appunto costa meno di 360 euro, grazie alla corrente promozione di Amazon.

Il modello è stato lanciato nel corso del 2023, ed ancora oggi può convincere con prestazioni più che adeguate, infatti è caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,55 pollici di diagonale, con certificazione IP68 che protegge da schizzi di vario genere, ma anche 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, facilmente espandibile tramite l’apporto di una microSD esterna.

CLICCA QUI per CODICI e OFFERTE AMAZON GRATIS

Motorola Edge 40, il suo nuovo prezzo su Amazon è da perdere la testa

Occasione più unica che rara per acquistare il Motorola Edge 40, infatti oggi lo potete avere a soli 359 euro, godendo di un risparmio del 40% sull’originario prezzo di listino, che corrisponde per l’esattezza a 599 euro. Si tratta di uno sconto importante supportato anche dalla variante no brand del terminale, nonché comunque dalla solita garanzia della durata di 2 anni dalla data d’acquisto.

La variante attualmente disponibile ha colorazione Viva Magenta, ma allo stesso tempo su Amazon, se interessati, se ne possono trovare di molto differenti tra loro, tutte caratterizzate dalle medesime specifiche tecniche, tra cui l’essere dual SIM con sistema operativo Android 13 ed una leggerissima personalizzazione grafica dell’interfaccia stessa. Il display, che ricordiamo essere un pOLED da 6,7 pollici, ha refresh rate a 144Hz, per una migliore frequenza di aggiornamento, nonché comunque una fluidità che travalica quanto ci saremmo mai aspettati di vedere in questa fascia di prezzo.