CoopVoce si basa sulla potenza di TIM e propone offerte speciali a prezzi imbattibili. Se vuoi risparmiare sulle spese telefoniche, passare all’operatore coop online è la scelta giusta. Scopri le incredibili offerte del mese di novembre 2023 per i nuovi utenti e come unirti alla nostra famiglia in pochi semplici passi.

Inoltre, l’operatore offre un’esperienza di assistenza clienti di altissima qualità, per garantire a tutti i suoi utenti la massima tranquillità e serenità. Il gestore è anche attento all’ambiente e ai suoi utenti, offrendo la possibilità di ricaricare il proprio credito in modalità green, utilizzando energia proveniente da fonti rinnovabili.

La migliore è CoopVoce EVO 200

EVO 200 è l’offerta portabilità di punta di CoopVoce. Questa opzione fantastica ti regala:

un’infinità di minuti verso chi vuoi;

1000 SMS verso chiunque;

200 GB di internet superveloce in 4G.

Ma non finisce qui! EVO 200 ti offre anche la condivisione Wi-Fi con gli amici, i servizi “Chiama ora” e “Ti ho cercato” e la possibilità di bloccare il sovraprezzo di ciò che non desideri. Infine otterrai l’assistenza tecnica fai-da-te e con un esperto tramite app e chat.

L’offerta EVO 200 ha un costo di 7,90 euro al mese con uno sconto promozionale valido fino all’8 novembre 2023. Il prezzo dell’offerta rimarrà invariato “per sempre”. Come per tutte le altre anche qui la spesa è addebitata sul credito residuo, così da non dover inserire la propria carta di credito.