Durante la fiera zeroEmission che è stata realizzata a Roma abbiamo avuto modo di conoscere l’azienda Wanroy che ci ha fornito la Wanroy P1500W, una power station davvero potente che abbiamo messo alla prova durante questi giorni. Riuscirà a competere con band come Bluetti, Jackery o Ecoflow?

Wanroy: storia dell’azienda

Di fronte alle crescenti preoccupazioni globali legate ai cambiamenti climatici, l’azienda WANROY si è posizionata come una risposta nel settore energetico. Con l’Europa che sottolinea la necessità di diversificare le fonti energetiche, riducendo la dipendenza da petrolio e gas naturale, WANROY si presenta come una soluzione potenziale.

Fondata nel 2020 da Wann, esperto di tecnologia degli inverter, e Royale, specialista nella progettazione di sistemi di gestione delle batterie, l’azienda si concentra sulla produzione di sistemi di accumulo di energia domestica. L’obiettivo principale di WANROY è fornire soluzioni energetiche sicure e affidabili.

Con un laboratorio dedicato e un team di 40 ingegneri, l’azienda si impegna nella ricerca e sviluppo di nuove tecnologie. La presenza di magazzini negli Stati Uniti e in Germania indica anche un interesse nell’espansione e nella fornitura di servizi localizzati.

Esplorando il loro sito si nota subito come il loro principale business sia la vendita di batterie per accumulo sia per privati che aziende.

Ecco alcuni dei principali prodotti Wanroy:

Batterie LiFePO4 da 12V e 48V, con capacità da 100Ah a 200Ah

Centrali elettriche portatili da 1500W

Pannelli solari monocristallini e policristallini

Wanroy offre una garanzia di 10 anni sui suoi prodotti.

Unboxing

Nella confezione del prodotto P1500W di Wanroy, sono presenti i seguenti accessori:

Cavo AC (1 pezzo) Stazione di alimentazione 1500W (1 pezzo) Istruzioni o manuale d’uso (1 pezzo)

La confezione che ci è stata fornita è abbastanza semplice ma protegge molto bene il prodotto.

Che batterie monta?

Le batterie LiFePO4, o fosfato di ferro e litio, rappresentano una tipologia avanzata di batterie al litio. Queste batterie sono diventate popolari in molte applicazioni, tra cui stazioni di alimentazione portatili come la P1500W di Wanroy, grazie alle loro proprietà distintive e vantaggiose. Ecco alcune informazioni chiave:

1. Sicurezza: Le batterie LiFePO4 sono notoriamente sicure rispetto ad altri tipi di batterie al litio. Sono termicamente stabili e hanno una resistenza intrinseca alle fiamme, il che riduce significativamente il rischio di esplosioni o incendi in caso di corto circuito, sovraccarico o danni fisici.

2. Lunga Durata: Le batterie LiFePO4 hanno una lunga durata, con un numero di cicli di carica e scarica che può superare spesso i 3000 cicli. Nel caso della P1500W di Wanroy, la batteria LiFePO4 ha una durata di ciclo di vita superiore a 3000 volte, il che significa che può essere caricata e scaricata completamente per oltre 3000 volte prima di mostrare segni significativi di degrado.

3. Bassa Auto-scarica: Queste batterie presentano un tasso di auto-scarica molto basso, il che le rende ideali per applicazioni in cui la batteria potrebbe rimanere inattiva per lunghi periodi.

4. Ecologiche: A differenza di altre batterie al litio che utilizzano materiali tossici e pesanti, le batterie LiFePO4 sono più ecologiche. Il fosfato di ferro, che è il componente chiave, è innocuo per l’ambiente.

5. Stabilità Termica e Chimica: Le batterie LiFePO4 hanno una stabilità chimica e termica superiore rispetto ad altre batterie al litio, il che le rende meno suscettibili a problemi di surriscaldamento o di danneggiamento a causa di variazioni di temperatura.

6. Prestazioni a Larga Tensione: Queste batterie forniscono una tensione costante e stabile durante la scarica, garantendo che i dispositivi collegati ricevano una fornitura di energia costante.

Input e Output

Display:

Display LCD: Questo display fornisce informazioni essenziali sull’uso del dispositivo. Mostra lo stato della batteria, l’input, l’output e altre informazioni rilevanti. Una caratteristica importante del display è l’indicazione di un allarme di temperatura, che avvisa l’utente se il dispositivo raggiunge temperature non sicure.

Porte di Input:

AC input: Questa porta accetta un ingresso di 220V/50Hz e può gestire fino a 500W. È utilizzata principalmente per ricaricare la stazione di alimentazione da una fonte di alimentazione CA tradizionale. MPPT input: Questa porta ha una gamma di 12V-50V e può gestire fino a 500W. È progettata per la carica solare, permettendo agli utenti di ricaricare la stazione di alimentazione utilizzando pannelli solari.

Porte di Output:

AC output: Questa porta fornisce un’uscita di 220V/50Hz e può erogare fino a 1500W. È la principale fonte di alimentazione CA per dispositivi ed elettrodomestici. Car charger output: Questa porta fornisce 12V/8A ed è progettata per ricaricare dispositivi come telefoni cellulari attraverso un caricabatterie da auto. DC output: Questa porta fornisce 12V/4A, ideale per dispositivi che richiedono una fonte di alimentazione CC. Type-C output: Questa è una porta versatile che fornisce vari livelli di potenza e tensione, tra cui 100W(PD) 5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, e 20V/5A. È adatta per dispositivi moderni che utilizzano connettori Type-C per la ricarica e la trasmissione dei dati. USB output: Questa porta fornisce 18W(QC) e ha diverse opzioni di tensione e corrente, tra cui 5V/2A, 9V/2A, e 12V/1.5A. È ideale per ricaricare dispositivi come telefoni cellulari, tablet e altri dispositivi USB.

Altre Funzionalità Frontali:

Main switch : Questo è l’interruttore principale del dispositivo. È essenziale per accendere o spegnere la stazione di alimentazione.

: Questo è l’interruttore principale del dispositivo. È essenziale per accendere o spegnere la stazione di alimentazione. LED light : Una luce LED integrata che può essere utile in situazioni di emergenza o in ambienti bui.

: Una luce LED integrata che può essere utile in situazioni di emergenza o in ambienti bui. Pulsanti ON/OFF dedicati: Ci sono pulsanti separati per accendere o spegnere specifiche funzioni o porte, come l’uscita AC, la luce LED, l’uscita del caricabatterie dell’auto e DC, e le uscite USB-A e Type-C. Questi pulsanti aiutano a gestire l’uso delle varie funzionalità del dispositivo.

Protezione BMS

P1500W di Wanroy, include un sistema di gestione della batteria (BMS, Battery Management System) avanzato che garantisce la sicurezza dell’utente e la durata della batteria stessa. Ecco alcune delle caratteristiche di sicurezza:

Controllo della Temperatura: Questo è essenziale per prevenire il surriscaldamento della batteria. Se la temperatura della batteria supera un certo limite, il BMS può interrompere il funzionamento per prevenire danni. Protezione da Sovratensione (Surge Protection): Questa caratteristica previene danni alla batteria e ad altri componenti elettronici nel caso di picchi di tensione improvvisi o sovraccarichi. Onda Sinusoidale Pura: Questo assicura che l’uscita di energia sia stabile e priva di fluttuazioni dannose, il che è particolarmente importante per alimentare dispositivi sensibili come computer o apparecchiature mediche. Protezione da Corto Circuito: Questa è una caratteristica fondamentale di qualsiasi dispositivo elettronico per prevenire danni in caso di corto circuito. Allarme di Temperatura: Il display LCD ha un’icona di avviso che si illumina in caso di allarme di temperatura, fornendo un feedback immediato all’utente in caso di problemi.

Il test

Abbiamo messo alla prova la Wanroy P1500W in diversi ambiti e addirittura abbiamo provato ad alimentare un’automobile elettrica.

1. Tempo di Ricarica: Dopo aver completamente scaricato la P1500W, ho iniziato il processo di ricarica utilizzando l’ingresso AC standard. Sono rimasto piacevolmente sorpreso nel vedere che in soli 3 ore la batteria era completamente carica, proprio come promesso nel manuale.

2. Alimentazione dei Dispositivi:

Lavatrice : Una lavatrice standard ha un consumo medio di 500W per ciclo. Con la P1500W, sono riuscito a completare quasi tre cicli di lavaggio prima che la batteria si esaurisse.

: Una lavatrice standard ha un consumo medio di 500W per ciclo. Con la P1500W, sono riuscito a completare quasi tre cicli di lavaggio prima che la batteria si esaurisse. Trapano elettrico : Utilizzando un trapano con un consumo medio di 250W, la P1500W ha fornito energia sufficiente per ben 6 ore di lavoro continuo.

: Utilizzando un trapano con un consumo medio di 250W, la P1500W ha fornito energia sufficiente per ben 6 ore di lavoro continuo. Macchinetta del caffè : La mia macchinetta del caffè ha un consumo di 1000W quando è in funzione. La P1500W ha potuto alimentarla per un’ora e mezza, il che significa che ho potuto preparare un sacco di caffè.

: La mia macchinetta del caffè ha un consumo di 1000W quando è in funzione. La P1500W ha potuto alimentarla per un’ora e mezza, il che significa che ho potuto preparare un sacco di caffè. Ventilatore : Con un consumo medio di 50W, il ventilatore ha funzionato per ben 30 ore con una singola carica della P1500W.

: Con un consumo medio di 50W, il ventilatore ha funzionato per ben 30 ore con una singola carica della P1500W. Lampada da tavolo LED : Consumando solo 10W, la mia lampada LED ha brillato luminosa per un’incredibile durata di 150 ore.

: Consumando solo 10W, la mia lampada LED ha brillato luminosa per un’incredibile durata di 150 ore. Cupra Formentor: Ho provato a caricare una Cupra Formentor Plug-in e limitando la ricarica a 1.5kwh sono riuscita a ricaricarla recuperando circa 3 km di autonomia in elettrico.

Conclusioni

Sono rimasto sinceramente impressionato dalla versatilità e dalla capacità della P1500W di Wanroy. È raro trovare una stazione di alimentazione portatile che possa gestire elettrodomestici di grandi dimensioni come una lavatrice e, allo stesso tempo, durare così a lungo con dispositivi a basso consumo come una lampada LED. La rapidità di ricarica è stata la ciliegina sulla torta. Purtroppo ho riscontrato che in caso che il carico superi le 1500W la stessa non si blocchi ma continui ad erogare potenza in modo “discontinuo” con conseguente rischio per gli elettrodomestici collegati.

Il prodotto può essere acquistato sul sito sito ufficiale al prezzo di 949 € e utilizzando il codice promozionale ‘WY15’ al momento dell’acquisto si può ottenere uno sconto del 5%.