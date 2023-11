Il Ministero della Salute è sempre pronto a ritirare dal mercato dei prodotti alimentari che potrebbero nuocere alla nostra salute. Non è infatti la prima volta che vengono presi provvedimenti simili. In questi ultimi giorni, un altro prodotto alimentare piuttosto noto è stato ritirato dai supermercati italiani in quanto presenta delle tracce di un allergene non dichiarato sull’etichetta.

Il Ministero della Salute ritira un prodotto alimentare potenzialmente pericoloso

Tutti i prodotti alimentari che compriamo contengono al loro interno alcune sostanze. Queste non sono pericolose di per sé ma per alcune persone particolarmente sensibili potrebbero esserlo. Come già detto in apertura, in questi giorni è stato ritirato dai supermercati un prodotto alimentare proprio perché contiene alcune sostanze che potrebbero essere nocive per alcune persone.

Nello specifico, si tratta del noto pesto di basilico Biffi. Il prodotto incriminato è quella nella confezione da 150 grammi ed è stato prodotto a San Rocco al Porto (LO). Questo specifico prodotto potrebbe recare non pochi problemi a tutte le persone intolleranti al lattosio. Al suo interno, infatti, sono infatti presenti tracce di latte, ma la presenza di queste ultime non è stata riportata sull’etichetta del prodotto.

Sappiamo bene che la presenza di latte in alcuni prodotti alimentare può avere delle conseguenze anche piuttosto gravi in persone con intolleranza al lattosio. Il prodotto di pesto incriminato è quello del lotto L30PL3S, mentre la sua scadenza è il 24/01/2024. Come di consueto in questi casi, le persone che hanno acquistato questo prodotto potranno recarsi in negozio per restituirlo e per richiedere il rimborso totale dell’importo speso.