La Massoneria è un’associazione di natura iniziatica, esoterica e su base di fratellanza diffusa in tantissimi stati del mondo la cui origine arriva probabilmente dalla lontana Londra del 1717 da un’associazione di gruppi su stampo democratico dette Logge.

Il nome invece arriva dal francese maçon, che in italiano significa muratore, legato alla storia delle corporazioni di muratori dai quali ha ereditato anche numerosi simboli importanti come la livella, il regolo, la squadra, il filo al piombo e il compasso.

I simboli in Italia

Ovviamente in quanto società segreta quest’ultima sfrutta alcuni simbolismi per comunicare determinati messaggi i quali però sono diventati simboli assoluti famosi in tutto il mondo, scopriamoli insieme e vediamo il loro significato.

Partiamo con il più diffuso, il Grande Sigillo, il quale risulta facilmente visibile sulle banconote americane, ovviamente parliamo della famosa piramide con l’occhio nella sua struttura, spesso associata al gruppo massonico degli illuminati con i quali però non c’è correlazione, questa dovrebbe rappresentare in realtà l’occhio di Dio che veglia sullo Stato e la piramide dovrebbe simboleggiarne la solidità, è stato voluto da Roosevelt il quale non aveva intenti massonici.

Restiamo sempre in USA, nazione dove la Massoneria è stata molto presente, in questo caso un altro simbolo dell’associazione risiede nel campidoglio, quando fu ultimato, George Washington, massone anch’esso, consacrò la pietra angolare con con vino, grano e olio indossando il suo grembiule massonico.

Passiamo ora in Italia, in Piazza San Pietro vi è un obelisco decorato da strani simboli, i quali inizialmente erano ritenuti massonici, in realtà si tratta solo di un’associazione di simbolismi poichè quelli presenti sull’obelisco sono di origine Egiziana, in realtà è lo stile massonico che riprende le fattezze di quello presente sull’obelisco, non il contrario.

Restando in Italia, Giuseppe Garibaldi era un grande sostenitore della Massoneria italiana, tanto da essere ricordato come il padre dell’indipendenza italiana, al che era anche avverso alla chiesa e al clero. Dopo l’indipendenza, molti terreni vennero confiscati dallo Stato alla chiesa, fu così che la Massoneria in uno di questi ne approfitto per piazzare una statua di Garibaldi a cavallo il cui sedere è rivolto proprio verso la santa sede in segno di scherno.