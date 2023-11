L’utilizzo degli smartwatch come dispositivi utili al fine di monitorare i propri parametri vitali e ottenere costantemente delle informazioni sullo stato della propria salute è diventato ormai così frequente da indurre le aziende a ideare sempre nuove funzionalità attraverso le quali fornire un quadro sempre più completo di informazioni. Presto, però, il primato degli smartwatch nel monitoraggio della salute e del benessere potrebbe venir meno in favore di altri dispositivi più pratici e compatti, come gli auricolari.

Secondo Android Headlines, Google potrebbe essere a lavoro su una nuova tecnologia che renderà tutti gli auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore in grado di monitorare la frequenza cardiaca degli utenti. Chiunque potrà fare a meno di uno smartwatch e ottenere dettagli sulla frequenza cardiaca tramite gli auricolari!

Google permetterà di ottenere informazioni sulla frequenza cardiaca tramite gli auricolari!

La possibilità di rendere gli auricolari in grado di contare i passi o monitorare la frequenza cardiaca non è cosa del tutto nuova. In passato diverse indiscrezioni hanno fatto riferimento alla possibilità che Apple ideasse degli AirPods in grado di eseguire tali funzionalità ma così non è stato.

Google potrebbe precedere il colosso di Cupertino sfruttando una nuova tecnologia compatibile con tutti gli auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore.

La tecnologia al momento si trova al suo stato embrionale e necessita di parecchie revisioni prima di poter essere rilasciata ufficialmente dall’azienda. Sappiamo, però, che questa potrà essere utilizzata a prescindere dalla dimensione degli auricolari e dal tipo di pelle e che sarà possibile sfruttarla anche contemporaneamente alla riproduzione musicale.

Pur non essendo ancora certi del suo arrivo ufficiale è possibile immaginare che in tempi non troppo lontani gli auricolari potrebbero sostituire gli smartwatch ottenendo sempre maggiori funzionalità che consentiranno di ricevere dettagli sui parametri vitali o sull’attività fisica svolta.