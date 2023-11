Il produttore tech Huawei continua a presentare in madre patria nuovi prodotti tecnologici di rilievo. Uno degli ultimi ad essere stato presentato è il nuovo smartphone di fascia media Huawei Nova 11 SE e quest’ultimo può inoltre vantare la presenza di un comparto fotografico notevole con un sensore principale da 108 MP. Vediamo qui di seguito i dettagli.

Huawei annuncia in Cina il nuovo medio di gamma Huawei Nova 11 SE

La famiglia Nova 11 di Huawei si è arricchita di un nuovo device. Come già detto in apertura, infatti, in queste ore la nota azienda tech ha presentato ufficialmente in Cina il nuovo Huawei Nova 11 SE. Si tratta di un nuovo smartphone di fascia media e presenta come già detto un notevole comparto fotografico.

Lo smartphone può infatti vantare la presenza di un sensore fotografico principale da 108 MP. Sul fronte, invece, li smartphone presenta un bel display con tecnologia OLED. Si tratta di un pannello con una diagonale da 6.67 pollici con risoluzione pari a FullHD+ e con una frequenza di aggiornamento pari a 90Hz.

In alto al centro troviamo un piccolo foro dove è collocata una selfie camera da 32 MP in grado di registrare video con una risoluzione massima pari a 1080p. Lo smartphone vanta poi la presenza di una batteria da 4500 mah con anche il supporto alla ricarica rapida da 66W. Il software installato a bordo è infine HarmonyOS nella sua versione 4.0.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Huawei Nova 11 SE sarà distribuito inizialmente per il mercato cinese ad un prezzo iniziale di circa 255 euro al cambio attuale.