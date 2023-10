Samsung ha annunciato il debutto di una nuova versione speciale per il Galaxy Z Flip5. La limited edition prenderà il nome Retro in quanto il foldable omaggerà uno dei device che hanno fatto la storia del produttore coreano.

Il Galaxy Z Flip5 Retro sarà dedicato al mitico SGH-E700, il primo telefono a conchiglia realizzato da Samsung e lanciato nel 2003. Così come il device a cui si ispira, il foldable potrà contare sui colori blu indaco e argento che richiamano la scocca esterna dell’E7000.

Oltre al colore esterno, Samsung ha introdotto anche alcune personalizzazioni dell’interfaccia utente per richiamare quelle dei primi anni 2000. Il Galaxy Z Flip5, quindi, avrà una grafica in stile pixel oltre ad alcune animazioni dedicare sulla display esterno.

Il Galaxy Z Flip5 Retro strizza l’occhio al passato, Samsung vuole celebrare il primo e storico device a conchiglia con questa edizione limitata

La confezione di vendita sarà altrettanto unica in quanto Samsung ha personalizzato anche questo aspetto. Il packaging sarà dedicato all’edizione limitata con la presenza dei loghi sia del Galaxy Z Flip5 che dell’E700. Non mancheranno gli adesivi con i vari loghi del produttore che si sono susseguiti nel tempo. Infine, ci sarà una scheda da collezione su cui è inciso un numero seriale unico.

Nonostante i cambiamenti a livello di design, il Galaxy Z Flip5 Retro può vantare le stesse caratteristiche tecniche della versione base. Il display interno AMOLED da 6.7 pollici con apertura a conchiglia si affianca a quello esterno per la lettura rapida delle notifiche.

Le performance del device sono garantite dal System-on-Chip Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Il comparto fotografico è composto da tre ottiche di cui la principale da 50MP a cui si affianca un sensore ultragrandangolare da 12MP e un teleobiettivo da 10MP. La disponibilità di questa nuova edizione limitata è prevista dal primo novembre in Corea del Sud mentre dal giorno successivo nel Regno Unito e in Francia, Germania, Spagna e Australia. Purtroppo non ci sono notizie per l’Italia ed è attualmente sconosciuto il prezzo di lancio.