Da quasi un anno ChatGPT è diventato uno strumento imprescindibile per numerosi utenti che lo utilizzano quotidianamente, ma anche fonte di dibattito e forti critiche da parte di molti.

ChatGPT, bot di OpenAI è l’emblema dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale. Si tratta di un chatbot, basato sull’IA, che rende possibile la conversazione tra un computer e un umano, generando delle risposte e dei contenuti umani.

Questo strumento viene utilizzato soprattutto da studenti per effettuare delle ricerche o aiutarsi nei compiti da svolgere oppure anche da alcuni lavoratori per aiutarsi nell’invio di email o la redazione di documenti.

ChatGPT non è il prodotto finito ma vengono sempre effettuati degli aggiornamenti per rendere il bot sempre più utile e migliore per tutti i suoi utenti.

ChatGPT Beta, la possibilità di caricare i file

Secondo alcuni Beta tester sono in arrivo delle incredibili novità per la versione Premium di ChatGPT che renderanno gli utenti molto felici.

In particolare si tratta dell’integrazione di due funzioni che tutti i fruitori dell’intelligenza artificiale volevano da tempo.

La prima funzione si chiama Advanced Data Analysis e altro non è che la possibilità di caricare dei file sulla chat che possono essere dei documenti oppure delle immagini e chiedere all’IA di svolgere dei compiti a riguardo come riassumere o tradurre un testo, analizzare un’immagine e molto altro.

Per quanto riguarda invece la seconda funzione è il supporto multimodale, che significa che non sarà più necessario specificare a ChatGPT la modalità operativa ma il bot la sceglie automaticamente in base alla richiesta fornita.