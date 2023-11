Un chatbot è un software con il quale è possibile simulare una conversazione che si potrebbe avere con una qualsiasi persona in carne ed ossa. Di recente, con lo sviluppo dell’intelligenza artificiale, tali tecnologie sono diventate ancora più complesse, ed in grado di svolgere moltissime altre operazioni.

Ad aver compreso appieno le innumerevoli potenzialità di queste nuove tecnologie è stata nientemeno che la nota pornostar Riley Reid, alla quale si deve il già ben noto progetto di Clona.Ai. Ovvero il chatbot pensato ad hoc per il sexting.

Oltre alla particolarità del progetto in sé, Clona Ai. offre ai suoi utenti la possibilità di simulare conversazioni hot con persone celebri. In quanto la tecnologia è appunto in grado di rispondere in maniera coerente. Proprio come farebbero le personalità selezionate e seguendo sempre i gusti personali dell’utente.

Clona Ai. Il chatbot che rivoluzionerà completamente il sesso online

Clona.Ai utilizza il modello di linguaggio Llama 2 di Meta. Per svolgere in maniera coerente ed efficiente il suo compito essa è stata addestrata con una moltitudine di materiali, quali: video interviste, podcast, filmati hot e altri contenuti simili.

Tutto ciò per fare in modo che la tecnologia possa essere in grado di fornire risposte coerenti con il vero carattere della persona selezionata.

Inoltre, per quanto riguarda la parte finale del lavoro, questo è stato effettuato manualmente , in modo che Clona eviti di parlare di determinati argomenti, come per esempio le pratiche sessuali violente.

Insomma, questo chatbot è davvero in grado di realizzare i desideri di coloro che desiderano conversare in questo modo specifico anche con personalità piuttosto celebri.

Sì pensa che in futuro , Clona sarà in grado di svolgere moltissime altre operazioni, come la possibilità di inviare e ricevere foto e video hard.

Il servizio sarà disponibile in due modalità: una versione gratuita che consente di scambiare con ClonaAi 5 messaggi al mese, ed una versione Premium, ovvero a pagamento, di circa 30 dollari al mese (28 euro più o meno) con cui sarà possibile accedere a tutte le funzionalità della tecnologia senza limiti