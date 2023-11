Apple iPhone 15 è lo smartphone più desiderato del momento, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, che convince per la grandissima qualità che offre al consumatore finale, ed allo stesso tempo promettendo prestazioni di livello assolutamente superiore.

Il risparmio sull’acquisto del nuovo modello dell’azienda di Cupertino è possibile direttamente con Amazon, solo in questo modo gli utenti possono essere sicuri di spendere il minimo indispensabile, e riuscire ugualmente a catturare uno dei prodotti più in voga del periodo. Finalmente è stato attivato uno sconto, infatti la variante da 128G può essere acquistata con un risparmio di 50 euro, approfittando quindi della riduzione applicata direttamente da Amazon in pagina.

Apple iPhone 15, ecco quanto costa lo smartphone su Amazon

Il prezzo di partenza dell’iPhone 15, disponibile oggi nella variante da 128GB di memoria interna (che ricordiamo non essere espandibile), è comunque allineato con quanto previsto lo scorso anno, corrisponde a 979 euro. Grazie ad Amazon la spesa finale viene ridotta di circa 50 euro, riuscendo così a spendere una cifra finale di 929 euro, per un prodotto comunque sbrandizzato e con garanzia di 24 mesi.

iPhone 15 è uno smartphone con connettività 5G, caratterizzato dalla presenza di un ampio display da 6,1 pollici di diagonale, un Retina XDR caratteristico di tutti i prodotti dell’azienda di Cupertino, mosso comunque dall’innovativo A16 Bionic, l’ultimo chip di più recente realizzazione. Il comparto fotografico, al contrario, è rappresentato da un sensore principale da 48 megapixel, con alle spalle un teleobiettivo da 2X per scatti da lontano ugualmente di alta qualità, pronto a garantire una maggiore versatilità di utilizzo del prodotto stesso.