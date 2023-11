Le serie TV su Netflix sono innumerevoli e caratterizzate da differenti generi che sono capaci di attirare qualsiasi tipo di spettatore. Alcune in particolare, riescono a farci stare attaccati alla poltrona fino a lui in un minuto dell’ultimo episodio.

Se sei il tipo di utente che adora l’azione, la criminalità tipica dei Drama con tocchi dark e emozionanti, allora o forse avrai già visto queste serie oppure dovresti assolutamente recuperarle.

Serie su Netflix con cui iniziare una Maratona

Cerchi in un’emozione forte che ti sappia coinvolgere? Solo per te ti proponiamo tre serie disponibili su Netflix che ti sapranno catturare tanto da farci una vera e propria maratona.

Suits

L’iconica Suits, tra i cui protagonisti spicca Meghan Markle conosciuta per le sue vicende private, è una delle serie stile legal drama più apprezzate. Tale produzione attirò l’attenzione degli spettatori grazie alla trama affascinante e il gossip. Tant’è che si arrivò a ben nove stagioni, tutte di gran successo.

Gli episodi totali su Netflix ne sono 134. Il plot si sviluppa intorno a casi giudiziari intriganti, dando una visione del mondo legale leggermente filmica dove dalla padrona la fanno le tattiche e i misteri per battere ogni avversario. Non può mancare la parte sentimentale. In conclusione, contiene così tanti elementi che non può non piacere.

Gotham

Se stai cercando una serie televisiva coinvolgente che combina il genere fantastico con quello poliziesco, allora “Gotham” su Netflix è sicuramente ciò che fa al caso tuo. Questa serie, ambientata nella città di Batman e basata sull’universo DC Comics, offre un mix di intrighi, di azione e di mistero.