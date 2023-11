WhatsApp, il trucco con cui vi spiano GRATIS è pericolosissimo

Gli utenti che amano WhatsApp sono stati fortunati a vivere quest’anno di aggiornamenti. L’applicazione di messaggistica istantanea è diventata infatti molto più forte e performante grazie ad alcune introduzioni. Ovviamente l’applicazione non ha mai smesso di salvaguardare i suoi utenti.

Dopo aver visto una grande attività da parte di WhatsApp nel limitare lo spionaggio e tutte le applicazioni che in un certo qual modo hanno provato a mettergli i bastoni tra le ruote, ci sarebbe qualcosa di unico nel suo genere da poter scaricare direttamente dal web.

WhatsApp, è ancora disponibile la celebre applicazione che consente di spiare tutti

Nel caso in cui qualcuno di voi volesse sapere quando una persona si connette a WhatsApp con l’orario preciso o quando si disconnette, ecco quello che serve. Bisogna solo scaricare l’applicazione nota con il nome di Whats Tracker, in grado di mettere in evidenza proprio tali aspetti.

Bisognerà innanzitutto rifarsi ad Internet per scaricare sullo smartphone l’applicazione in formato apk. Non dimenticate di abilitare sul vostro dispositivo Android la possibilità di scaricare applicazioni non appartenenti al Play Store. Una volta che Whats Tracker sarà sul vostro smartphone, dovrete solo provvedere a selezionare il numero o i numeri che volete tener d’occhio dettagliatamente.

Fatto questo, potrete ricevere una notifica tutte le volte che quelle persone entreranno su WhatsApp o quando usciranno. Sarà quindi impossibile sfuggirvi: avrete una panoramica generale degli accessi e delle uscite. A fine giornata ci sarà anche un report con ogni orario registrato.

Ricordiamo che l’applicazione in questione non è attualmente illegale e soprattutto che è gratuita.