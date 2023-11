La facilità di condividere contenuti, come immagini e video, è notevolmente aumentata grazie alle opzioni di comunicazione disponibili online. Tra le applicazioni di messaggistica istantanea più comuni, WhatsApp è la più diffusa, oltre ad essere altamente apprezzata. Questa piattaforma consente di comunicare con persone in tutto il mondo senza alcun costo aggiuntivo, purché si abbia di una connessione a Internet. Oltre alla messaggistica, l’APP permette da poco tempo la diffusione di immagini ad alta definizione.

Una funzionalità molto utile per coloro che amano condividere immagini e momenti salienti della loro vita quotidiana con i loro cari o anche conoscenti, oppure per chi, per lavoro, deve inviate foto o documenti.

Immagini HD su iOS WhatsApp permette di inviare immagini in alta definizione senza comprimerle, a patto di seguire la procedura giusta. È possibile farlo utilizzando l’applicazione ufficiale del servizio o anche app di terze parti, ma solo se affidabili e sicure.

Se si usa WhatsApp su un dispositivo con sistema operativo iOS, i passaggi sono pochi e facili:

Per prima cosa bisogna aprire l’applicazione sul proprio iPhone e selezionare la chat;

sul proprio iPhone e selezionare la chat; Toccare l’icona [+] posizionata in basso a sinistra;

posizionata in basso a sinistra; Caricare poi ovviamente l’immagine ;

; Premere “HD” ;

; Attendere il completamento ;

; E dadà, finito.

L’invio di foto in alta definizione con Android su WhatsApp

Se hai un dispositivo Android, le istruzioni per inviare foto in alta definizione sono leggermente diverse rispetto ad iOS. Ecco come procedere:

Dovrai aprire l’app e selezionare il contatto dall’elenco delle conversazioni;

e selezionare il contatto dall’elenco delle conversazioni; Cliccare l’ icona della graffetta per allegare file;

per allegare file; Vai su “Galleria” e selezionare l’immagine desiderata ;

; Premi il pulsante “HD” posizionato in alto.

Alternativa salvaspazio