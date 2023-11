Genvid Entertainment e Konami Digital Entertainment hanno tenuto un evento esclusivo per celebrare la premier di SILENT HILL: Ascension. I fan hanno potuto potranno riunirsi per attendere il gioco e chiacchierare con i creatori della serie interattiva che evolve in base alle decisioni dei giocatori.

Prima dell’avvio della live, inoltre, è stato possibile far decidere alla community le sorti di uno dei personaggi, fornendo un assaggio delle potenzialità del titolo. Infatti, in base alle decisioni prese dagli utenti, il destino di Rachel Hernandez è stato modificato drasticamente.

Inoltre, l’evento ha permesso a tutti i partecipanti di guardare SILENT HILL: Ascension – The Essentials. Il filmato permette di prendere dimestichezza con il titolo e capire il funzionamento della serie. Le decisioni quotidiane prese dagli utenti andranno a modificare la storia attraverso enigmi e altri elementi. Le scelte saranno attive per un minimo di 24 ore, permettendo ai giocatori di tutto il mondo di partecipare e prendere la propria decisione.

SILENT HILL: Ascension è una serie interattiva dove la community, attraverso decisioni condivise, può cambiare drasticamente la storyline

Come dichiarato Jacob Navok, CEO di Genvid: “Il pubblico sperimenterà SILENT HILL: Ascension per la prima volta questa notte e non abbiamo idea di quali scelte farà o di come tutto si evolverà. È un momento perfetto per Halloween, in cui, nel corso dei prossimi mesi, il pubblico darà forma a questa serie horror unica nel suo genere. Ciò che accadrà questa notte segnerà il futuro di questi nuovi personaggi di SILENT HILL”.

Anche Stephan Bugaj, Chief Creative Officer di Genvid Entertainment ha sottolineato che: “Ci siamo impegnati molto per creare la storia delle famiglie Johansen e Hernandez, collaborando con Konami Digital Entertainment per espandere la lore di SILENT HILL in modi sempre più intriganti. Creare una storia in cui le scelte collettive del pubblico determineranno il finale canonico non è mai stato fatto prima”.

Dopo la premiere, i giocatori potranno tornare in qualsiasi momento sull’applicazione mobile o su Ascension.com e scoprire come evolve la storia. Inoltre, si potranno risolvere enigmi e partecipare alle decisioni legate all’evoluzione della trama. In questo modo sarà possibile seguire le vicende dei protagonisti e scoprire come si evolverà il loro destino.

“La giornata di oggi è speciale perché SILENT HILL: Ascension è il primo progetto della resurrezione del franchise SILENT HILL”, ha dichiarato Motoi Okamoto, produttore della serie SILENT HILL presso Konami Digital Entertainment. “Sono molto orgoglioso di questo progetto come produttore della serie SILENT HILL e sono sicuro che vi piacerà”.