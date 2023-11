Il primo anniversario di GODDESS OF VICTORY: NIKKE si sta avvicinando e gli sviluppatori vogliono festeggiare insieme a tutta la community. Il prossimo 4 novembre, il team di NIKKE insieme a Level Infinite, ha annunciato il debutto di una serie di novità per il titolo.

I giocatori potranno contare su nuovi personaggi e skin che renderanno il popolare shooter sci-fi RPG ancora più coinvolgente. Inoltre, i piani per le future espansioni sono estremamente ambizioni e permetteranno di rendere il titolo sempre più immersivo e divertente.

Nonostante il giorno dell’anniversario sia il 4 novembre, già a partire dal 2 novembre saranno disponibili alcune delle novità per GODDESS OF VICTORY: NIKKE. Tra questi spiccano i nuovi personaggi Red Hood e Snow White: Innocent Days.

GODDESS OF VICTORY: NIKKE festeggia il primo anniversario con nuove modalità di gioco, nuovi personaggi e nuove skin, aggiornamenti in-game e tanto altro in arrivo il 2 novembre

Inoltre, sarà possibile divertirsi con il nuovo evento legato alla storia intitolato Red Ash e con il nuovo mini gioco Memory of Goddess. La story mode si arricchirà di due nuovi capitoli, il 25 e il 26, e sarà possibile sfidare il nuovo boss di classe Tyrant: ULTRA.

Non mancheranno anche le skin speciali per Dorothy e Harran e il ritorno dell’apprezzato evento “Miracle Snow”. Inoltre, il team di sviluppo ha confermato che la Simulation Room 2.0 arriverà nel corso dei prossimi mesi e introdurrà un nuovo gameplay e premi generosi.

Ma le novità non finiscono qui. Con gli scorsi update è stato introdotto l’evento OVER ZONE e la storia di questa espansione è stata ampliata in occasione dell’aggiornamneto dell’anniversario. I giocatori potranno scoprire il passato della Goddess Squad attraverso un salto temporale di 100 anni indietro nel tempo.

La nuova storyline si configura, quindi, come un prequel e sarà incentrata su Red Hood, il nuovo personaggio di Pilgrim. I giocatori seguiranno un interessante arco narrativo narrato da una voce fuori campo e introdotto da una sigla in stile rock realizzata da un artista d’eccezione: Djerv, il creatore di Get Jinxed.

Infine, tutti gli appassionati di GODDESS OF VICTORY: NIKKE potranno diventare anche dei collezionisti. Infatti, stanno arrivando le action figure da collezione e i primi modelli prodotti saranno Nendoroid Rapi, in versione non in scala, e una versione in scala e dettagliata di Hyper Body Modernia.

Ricordiamo che tutti i dettagli sulle novità in arrivo per GODDESS OF VICTORY: NIKKE sono disponibili sul sito dedicato.