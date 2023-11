Esseri umani al collasso entro il 2100, è la FINE del Mondo

Durante gli ultimi anni si è notata una grossa discesa in termini di vivibilità nel mondo. Il merito, o meglio la colpa, sarebbe da attribuire alla condotta delle persone che lo popolano. Il pianeta starebbe infatti pian piano andando verso il collasso, con diversi segni che sarebbero già emersi e che sembrerebbero irreparabili.

Stando a quanto riportato, il mondo si avvicinerebbe sempre più rapidamente ad una sorta di punto di non ritorno. A descriverlo sarebbero ben 15.000 tra esperti e scienziati appartenenti a 161 paesi. Un vero allarme sarebbe stato lanciato attraverso un nuovo articolo pubblicato sulla celebre rivista BioScience. Il messaggio risulta molto chiaro ed allo stesso tempo preoccupante.il titolo recita quanto segue: “La vita sulla Terra è sotto assedio“. Gli scienziati quindi vogliono avvertire in ogni modo i cittadini che non intervenendo in maniera repentina si potrebbe assistere ad una sorta di crollo globale di ogni sistema naturale e anche socio-economico.

Collasso dell’interno sistema Terra, gli esseri umani potrebbero arrivare al capolinea nel 2100

Tutto ciò che è stato descritto potrebbe avvenire entro la fine del secolo, ovvero entro il 2100. Le conseguenze potrebbero essere davvero disastrose con ondate di calore impossibili da sopportare e anche grandi carenze alimentari e di scorte d’acqua.

Sono infatti tanti i record climatici superati nel 2023, i quali fanno già capire di essere entrati in una nuova era. Questi eventi potrebbero condurre ad un cosiddetto regime di fuoco. Il genere umano sarà dunque costretto a cambiare le proprie abitudini per tenersi stretto il suo pianeta. Il tutto risulterà necessario al fine di non arrivare ad un vero e proprio collasso.