Grazie alla docking station USB-C ORICO 5 in 1 è possibile caricare nello stesso momento tutti i nostri dispositivi elettrici come smartphone, notebook, tablet e molto altro. Il dispositivo contiene due porte di tipo C (host e PD 100 W), una porta HDMI, una interfaccia cuffie stereo HD da 3,5 mm, una porta USB 3.0 e una porta VGA.

Se si effettua l’acquisto in questo periodo è possibile pagare questo dispositivo solo 14,39 euro. Il prezzo scontatissimo è dovuto alla combinazione di un coupon con il 50% di sconto e il codice 10%. Entrambi sono applicabili con un semplice click premendo sul tasto “Applica”.

Le caratteristiche di USB-C 3.0

La docking station ORICO USB-C 3.0 permette anche di collegare una tastiera, un mouse e un driver USB, oltre che un disco rigido esterno al MacBook Pro.

L’interfaccia, che abbiamo già citato, fornisce la possibilità di riflettere o estendere la visualizzazione video. Inoltre, supporta una risoluzione di ben 4K a 30 Hz. L’interfaccia VGA invece può riflettere o estendere la visualizzazione video e supporta una risoluzione di 1920 x 1080 a 60 Hz. E non finisce qui. Può consentire il trasferimento dati da 5 Gbps. Lo splitter ORICO di tipo C offre, tra le altre, una porta USB 3.0 che garantisce ai suoi utenti un trasferimento dati estremamente rapido con una velocità che può arrivare fino a 5 Gbps.

Grazie ad una unità flash è possibile anche collegare diverse periferiche USB contemporaneamente. Ad esempio, hard disk, tastiere, mouse, ma anche stampanti e tanto altro. Questo permette di caricare tutti questi dispositivi allo stesso momento senza doverli collegare e scollegare ripetutamente tra loro. Grazie a questo dispositivo, inoltre, è possibile trasferire un film HD in pochissimi secondi.

Lo splitter USB 3.0 può fornire ricariche ad altissima velocità e consente di assorbire una potenza di 100 W grazie all’uso di un cavo di ricarica originale del notebook. In questo modo non dobbiamo preoccuparci che la batteria si scarichi. Questo processo però è disponibile solo per i dispositivi che presentano un protocollo PD. Il prodotto però non include il caricabatterie.

Questo dispositivo è compatibile con Dell, Lenovo, LG, MacBook, Samsung e tantissimi altri marchi. Al momento il costo di acquisto è di 14,39 attraverso l’uso della combinazione coupon/ codice rispettivamente da 50 e 10%. Entrambi facilmente applicabili su Amazon.