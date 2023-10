Negli ultimi giorni stanno arrivando gli avvisi per nuove rimodulazioni per il prezzo della linea fissa di TIM. Il sovrapprezzo va da un minimo di 1,99 euro ad un massimo di 5,40 euro ogni mese e coinvolge alcune offerte per la linea Internet Casa.

Tutti gli utenti coinvolti dagli aumenti hanno ricevuto la comunicazione ufficiale da TIM per tutto il mese di ottobre. Il messaggio è arrivato in fattura ed è presente anche sul sito web ufficiale TIM in una nota nell’apposita sezione “Variazione delle condizioni economiche per alcune offerte di linea fissa“.

Inoltre, sulla bolletta, nella sezione “Dettagli dei Costi” o accedendo all’area riservata presente sul sito ufficiale MyTIM è possibile verificare tutte le condizioni economiche che verranno applicate alle offerte coinvolte. È possibile ricevere ulteriori informazioni anche telefonando al Servizio Clienti gratuito 187.

Aumenti in arrivo per la linea fissa di TIM

A partire da dicembre 2023 sono previsti una serie di aumenti TIM. L’operatore ha giustificato gli aumenti affermando che sono legati ad esigenze economiche che derivano dai mutamenti del contesto economico del mercato. Diventeranno effettivi a partire dal 1 dicembre e sarà possibile recidere il contratto entro la fine di dicembre.

Infatti, nella comunicazione ufficiale, viene confermato che è possibile procedere alla disattivazione del servizio senza incappare in penali o costi extra. Questa opzione è valida per tutti coloro che non sono disposti ad accettare gli aumenti in bolletta. È possibile far valere il proprio diritto di recesso senza penali nelle seguenti modalità:

Recandosi nell’ Area Clienti MyTIM sul sito;

Inviando una lettera al Servizio Clienti TIM a Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma). In questa comunicazione deve essere allegata una fotocopia della carta di identità del titolare del contratto e bisogna specificare come causale "Modifica delle condizioni contrattuali";

al a Casella Postale 111 – 00054 Fiumicino (Roma). In questa comunicazione deve essere allegata una fotocopia della carta di identità del titolare del contratto e bisogna specificare come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”; Chiamando il Servizio Clienti gratuiti 187 ;

Inviando una PEC all'indirizzo disattivazioni_clientiprivati@pec.telecomitalia.it . Anche in questo caso bisogna allegare una fotocopia della carta di identità del titolare del contratto e bisogna specificare come causale "Modifica delle condizioni contrattuali";

all’indirizzo . Anche in questo caso bisogna allegare una fotocopia della carta di identità del titolare del contratto e bisogna specificare come causale “Modifica delle condizioni contrattuali”; Recandosi in uno dei negozi TIM.

Inoltre, TIM ribadisce che se ci sono dei pagamenti rateali in corso per acquisti relativi a dispositivi come modem e tv o servizi, si deve continuare ad effettuare i pagamenti fino all’estinzione del conto. Lo si può fare sia a rate che in un’unica soluzione.