Nel mondo degli smartphone esiste una branca che raccoglie non tanto smartphone top di gamma dalle caratteristiche eccezionali e dalle features eccelse bensì smartphone antichi e che vantano un’età di vari decenni, ovviamente stiamo parlando del collezionismo, con il tempo infatti, anche nel mondo dei cellulari questa branca ha ritagliato la sua fetta di economia che sta crescendo man mano sempre più.

Ovviamente a fare la differenza sono i cellulari del passato che hanno segnato una chiave di volta nel mondo della telefonia, dal primo portatile fino ad arrivare ad iPhone che ha ridisegnato il concetto di device tascabile.

Per quanto concerne il valore invece a fare la differenza sono sicuramente lo stato di conservazione del device e soprattutto se è ancora dotato della confezione completa originale magari anche sigillata, dettaglio che conferisce un plus importante al valore.

Nokia 3310 può valere

Se nei cassetti di casa avete un vecchio Nokia 3310 non gettatelo via, anzi, sperate sia ben conservato e funzionante, dal momento che quest’ultimo può valere decisamente un po’ di soldi se venduto all’acquirente giusto e se nelle giuste condizioni le quali ovviamente richiedono un telefono funzionante, con pochi graffi e in uno stato di conservazione generale buono, in questo caso il valore può arrivare anche a 90 euro, se invece è presente anche la confezione di vendita con i sigilli in buono stato allora potrebbe valerne anche 200.

Dunque non gettate via a cuor leggero i vostri vecchi dispositivi, prima di liberarvene assicuratevi che non abbiano nessun valore aggiunto segreto.