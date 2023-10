Il Galaxy S24 Ultra sarà il futuro top di gamma di Samsung e verrà presentato molto presto, si parla infatti dell’inizio del prossimo anno, quest’ultimo ovviamente avrà l’obbligo di raccogliere l’eredità del precedente e di migliorarla, cosa che ovviamente Samsung si sta impegnando a fare con molta dedizione e attenzione.

Le ultime indiscrezioni trapelate in rete ci annunciano come Samsung stia implementando novità di grandissimo livello nel suo futuro flagship, in primis si parte dal processore che sarà il nuovo Snapdragon 8 Gen 3, il quale vanterà un’architettura ottimizzata e potente per il carico di lavoro anche da IA che girerà on board e non in cloud, ma non solo, infatti lo smartphone monterà anche il nuovo sensore fotografico da 200MP 0.6um ISOCELL HP2SX.

Caratteristiche

Stando alle indiscrezioni fatte trapelare in rete da numerosi leakers, il comparto fotografico finale del Galaxy S24 Ultra dovrebbe così comporsi:

Sensore Grandangolare : da 200MP 0.6um ISOCELL HP2SX

: da 200MP 0.6um ISOCELL HP2SX Primo Teleobiettivo da 3x : 10MP 1.12um IMX754

: 10MP 1.12um IMX754 Secondo Teleobiettivo da 5x: 50MP 0.7um IMX854

50MP 0.7um IMX854 Ultra Grandangolare : 12MP 1.4um IMX564

: 12MP 1.4um IMX564 Fuoco Laser

Come se non bastasse, il sensore principale introdurrà una nova tecnologia per quanto riguarda lo zoom dal nome Isocell Anyplace, la quale consentirà uno zoom in tempo reale dell’intera scena e per di più bloccare il fuoco zoomato su un personaggio per seguirlo nei movimenti all’interno del fotogramma inquadrato.

Per quanto riguarda invece l’annuncio, quest’anno Samsung potrebbe anticipare il tutto al 24 Gennaio, infatti la produzione dello smartphone potrebbe iniziare già da Novembre salvo imprevisti futuri nella fornitura delle componenti.