Twitter, o meglio, X ha accolto ben due nuovi piani di abbonamento. Adesso gli iscritti potranno scegliere uno dei tre servizi e usufruire di funzionalità differenti andando incontro a una spesa che va dai 3,00 euro ai 16,00 euro mensili.

L’idea di Elon Musk sembrerebbe essere quella di proporre ai suoi utenti diverse soluzioni tramite le quali poter ottenere dei vantaggi da sfruttare durante la permanenza sulla piattaforma.

X (Twitter) propone l’abbonamento Premium Plus: addio pubblicità!

La principale novità introdotta dall’abbonamento Premium Plus riguarda la totale assenza di annunci pubblicitari. Rispetto all’abbonamento Premium, che riduce del 50% la presenza di spot pubblicitari nella sezione Per te e Seguiti, il nuovo piano dice addio alla pubblicità ma sarà necessario andare incontro a una spesa di ben 16,00 euro al mese o di 168,00 euro all’anno.

La piattaforma di Musk propone tre soluzioni, tra queste la più economica prevede una spesa di 3,00 euro mensili; il piano intermedio, invece, richiede una spesa di 11,00 euro mensili.

A quanto pare, gli abbonamenti attuali potrebbero presto assistere all’arrivo di una quarta opzione. Musk sta attualmente testando un altro abbonamento in alcuni Paesi selezionati, nei quali sarà possibile ottenere alcuni servizi extra andando incontro a una spesa di 1,00 dollaro. Lo scopo di quest’ultimo abbonamento sarebbe quello di contrastare la presenza di bot e colmare il declino di utenti registrato negli ultimi tempi.

Gli interessati alla sottoscrizione di uno dei tre abbonamenti potranno procedere da app soltanto per richiedere il piano Premium. In caso di acquisto dei pacchetti Basic o Premium Plus sarà necessario accedere alla pagina web di X e seguire i passaggi suggeriti.