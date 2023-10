Apple ha presentato il nuovo iMac 24″ spinto dalla rivoluzionaria famiglia SoC M3. Il boost di potenza garantito dai nuovi chipset realizzati da Cupertino ha permesso di rendere il computer all-in-one della mela ancora più potente e versatile.

I cambiamenti a livello di design sono minimi e resta l’ampia gamma di colorazioni tanto apprezzate dagli utenti. Tuttavia, grazie alle nuove componenti hardware, Apple ha dichiarato un raddoppio delle prestazioni rispetto al modello di generazione precedente con chip M1. L’incremento di prestazioni sale a 2,5 volte se si confronta il chipset M3 con i processore Intel.

Il display Retina da 4,5K è in grado di visualizzare 11,3 milioni di pixel e oltre un miliardo di colori. Grazie all’integrazione completa con l’ecosistema della mela, l’esperienza d’uso sarà completa utilizzando un iPhone. Il nuovo iMac da 24″ integra anche una videocamera, microfoni e altoparlanti all’avanguardia per poter gestire tranquillamente smart working e videochiamate con gli amici.

Il sistema operativo è macOS Sonoma e rende questo device adatto ad un’ampia gamma di utenti tra cui famiglie, lavoratori, studenti, aziende e gamer. Infatti, Apple ha dichiarato che app come Safari e la suite di Microsoft Office sono fino al 30% più veloci. I giochi potranno contare su un incremento del frame rate fino al 50% più veloci. Utilizzare Adobe Photoshop, Final Cut Pro e Adobe Premiere Pro diventa più rapido grazie al raddoppio delle prestazioni.

I pre-ordini di iMac da 24 pollici sono già aperti e la consegne inizieranno a partire dal 7 novembre. Come dichiarato da John Ternus, Senior Vice President of Hardware Engineering di Apple: “Siamo entusiasti di aver migliorato significativamente le prestazioni di iMac grazie al chip M3. Milioni di utenti amano iMac per lo splendido design e l’ampio display Retina 4,5K da 24″ che offre le dimensioni perfette per usare le proprie app preferite e lavorare ai propri progetti. E ora il chip M3 porta ancora più velocità a tutto ciò che gli utenti fanno, che si tratti di multitasking, di creare immagini e video spettacolari, di lavorare su un business plan o di giocare ai loro giochi preferiti. Il nuovo iMac con chip M3 è straordinario per chiunque, soprattutto per chi ha ancora un modello con processore Intel: noterà un enorme balzo in avanti a livello di prestazioni e avrà accesso a funzioni rese possibili solo dal chip Apple”.