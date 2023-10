Il giorno di Halloween si conferma un giorno di grandi tariffe in casa Iliad. Anche in queste ultime ore di ottobre, infatti, il provider francese si conferma tra gli operatori più vantaggiosi per i clienti, grazie ad una serie di promozioni vantaggiose, sia nel campo della telefonia fissa che nel campo della telefonia mobile.

Iliad, le offerte per la Fibra ottica a prezzi sempre più scontati

Sul fronte delle ricaricabili, Iliad assicura ancora una volta a tutti gli utenti i vantaggi della promozione Giga 150. Gli abbonati che optano per questa promozione si troveranno a pagare una quota mensile dal valore di 9,99 euro e riceveranno chiamate ed SMS no limits da inviare a chiunque più i canonici 150 Giga per la navigazione di rete, con le velocità del 5G incluse.

Le grandi promozioni di Iliad però interessano anche tutti gli utenti che sono interessati a sottoscrivere una promo per la Fibra ottica. Sul fronte della telefonia domestica, infatti, le iniziative del provider francese non sono da meno rispetto a quelle di TIM, Vodafone e WindTre.

L’occasione da cogliere al volo resta la promo Iliad Box. Il prezzo base di questa tariffa è di 24,99 euro con gli utenti che avranno connessione no limits sino a 4 Gbps e con la tecnologia della FTTH più chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso fissi e mobili.

Un ulteriore ribasso sui prezzi sarà inoltre garantito a tutti gli utenti che hanno attivato contestualmente una ricaricabile per la telefonia mobile alla promo per la Fibra ottica. In tal caso il costo della Fibra sarà di 19,99 euro per sempre.