WindTRE, la NUOVA offerta per avere 150 GB al mese

Gli ultimi tempi si sono dimostrati davvero concitati per quanto riguarda il mondo della telefonia mobile in Italia. I gestori sono diventati tantissimi e scegliere tra loro è diventato altrettanto complicato. Le persone sanno di poter beneficiare di tantissime opzioni ovunque si rechino, indipendentemente dal gestore. Tra quelli più importanti però emerge ancora una volta il nome di WindTRE che infatti avrebbe deciso di lanciare qualcosa di nuovo.

Ora come ora sarà però molto complicato battere la concorrenza ed è per questo che l’azienda è ricorsa ad una promozione imbattibile. È stata lanciata ufficialmente la nuova GO 150 FLASH+ Digital.

WindTRE: la nuova GO 150 Flash+ è la regina del mercato mobile, ecco i dettagli

Sembrava essere un periodo molto statico quello di WindTRE ma era solo un momento utile per pensare. Il gestore ha scelto di lanciare alcune promo, che si sono già mostrate ottime in passato, anche se i riflettori sono puntati su una soluzione in particolare.

Si tratta della nuova GO 150 Flash+ Digital. Questa nuova offerta è in grado di rendere la vita difficile agli altri gestori che sono stati in grado di abbassare i prezzi tenendo molto alti i contenuti. Al suo interno infatti figurano minuti senza limiti verso tutti i provider, 200 messaggi da inviare a tutti e anche 150 giga per la navigazione in Internet usando la rete 4G tutti i mesi.

Tutti coloro che vogliono sottoscrivere questa promo e risultano nell’elenco dei fortunati ad aver ricevuto il messaggio, possono farlo per una somma di soli 8,99 € al mese.