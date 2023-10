Android, CHE REGALO: sul Play Store i titoli a pagamento gratis sono 20

Nel mondo Android sono tantissimi i giochi così come le app a pagamento che gli utenti vorrebbero scaricare. Oggi c’è un’occasione più unica che rara che riguarda proprio questa tipologia di contenuti che improvvisamente diventano gratis nel Play Store.

In basso c’è la lista completa dove troverete ogni nome singolarmente, in modo da scegliere quello che desiderate. Potrete effettuare subito il download senza pensarci, basterà cliccare sui link.

Play Store: gli utenti Android possono avere gratis app e giochi oggi

Un altro consiglio che non potevamo non darvi è quello di scaricare tutto quello che trovate all’interno della lista. La motivazione è molto semplice: ogni contenuto scaricato è gratis per sempre. Se scaricate un’applicazione o un gioco nel momento in cui è eccezionalmente gratis, anche in futuro, se scaricherete di nuovo quel contenuto, potrete farlo gratuitamente.

Per questo motivo le direttive sono chiare: scaricate tutto e poi cancellate quello che non vi occorre. Magari in futuro la situazione cambierà e vi servirà quell’applicazione che qualche anno prima avete scaricato gratis per poi cancellare.