Apple iPhone 15 Pro Max è lo smartphone che tutti gli utenti devono acquistare nel momento in cui fossero alla ricerca del miglior dispositivo mobile in circolazione, in termini di qualità costruttiva e velocità nel software, non tanto in prestazioni generali.

Caratterizzato dalla presenza del titanio, al posto del classico metallo, il modello di nuova generazione promette una maggiore resistenza agli urti ed un’eleganza a dir poco sopraffina. La variante attualmente in vendita su Amazon prevede 512GB di memoria interna, fate attenzione al taglio selezionato, poiché non è espandibile e dovrete convincerci fino al cambio del device.

Apple iPhone 15 Pro Max, un risparmio non da poco su Amazon

Apple iPhone 15 Pro Max è il top di gamma assoluto dell’azienda di Cupertino, e come tale ha un prezzo decisamente elevato, che raggiunge il suo apice nei 1739 euro richiesti per l’acquisto da parte di Amazon. Da notare che si tratta della variante, come anticipato, da 512GB di memoria interna, con garanzia di 2 anni e la possibilità comunque di godere di aggiornamenti sempre tempestivi rilasciati dal produttore.

Lo smartphone ha tutto ciò che ogni utente avrebbe mai desiderato, parliamo infatti di un ampio display da 6,7 pollici di diagonale Super Retina XDR con refresh rate a 120Hz, connettività 5G, possibilità di approfittare del WiFi di ultima generazione, un sistema di fotocamere di alta qualità, processore A7 Pro e la tanto amata Dynamic Island, una trovata software che tanti stanno cercando di copiare nell’ultimo periodo. Un prodotto da acquistare subito ad occhi chiusi, sopratutto considerando l’ottimo prezzo messo a disposizione per gli utenti finali.