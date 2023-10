Oltre ad iPhone 14, lo scorso anno Apple ha svelato anche la nuova linea dei suoi smartwatch di successo, gli Apple Watch Series 8. Fra questi c’è anche Apple Watch Ultra.

Attualmente il prodotto è disponibile sulla piattaforma Amazon ad un prezzo scontato del 6% rispetto a quello di listino. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Apple Watch Ultra in offerta

Apple Watch Ultra ha il display più grande della linea di smartwatch Apple, con una cassa in titanio da ben 49 mm. Lo schermo tra l’altro è anche il più luminoso di sempre, per far sì che sia sempre leggibile, anche con le fonti di luce più forti. Si parla, a tal proposito, di ben 2.000 nit di luminosità di picco. Per migliorare la resa in condizioni estreme sono stati aggiunti anche un ulteriore speaker e microfoni (per un totale di 3), in modo da sentirlo sempre e in modo anche che Watch Ultra senta sempre i comandi vocali.

Tra le novità di maggior rilievo c’è l’Action Key, un pulsante fisico di colore arancione in più completamente personalizzabile dall’utente. Quale funzione svolgerà lo deciderete voi. Grazie all’Action Key è anche possibile richiamare una speciale sirena d’allarme che riproduce un suono a ben 86 decibel, pensata ovviamente per attirare i soccorsi sul luogo anche con il classico pattern sonoro dell’SOS.

Ogni Apple Watch Ultra è dotato di slot eSIM e GPS a doppia frequenza, L1 e L5, la seconda più utile in luoghi quali boschi molto fitti. L’autonomia sulla carta promette 36 ore di utilizzo, aumentabili a 60 con l’apposita funzionalità di ottimizzazione della batteria. Seguendo questo link lo potrete acquistare al prezzo di 749.88 euro.