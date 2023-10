WhatsApp, aggiornamento di ottobre FAVOLOSO: cosa cambia

Stando a quanto riferito dovrebbero arrivare su WhatsApp ben presto due aggiornamenti o magari uno solo con due funzioni di cui si sta parlando molto. Sia la prima che la seconda avranno il compito di rendere la vita più semplice agli utenti che usano la piattaforma. Una sarà totalmente rivoluzionaria, mentre l’altra favorirà la privacy anche dal punto di vista delle note audio.

Almeno per adesso non si sa quando arriveranno queste funzioni, siccome sono in fase di test. Tutti coloro che hanno la versione beta di WhatsApp possono accedere a queste possibilità, ma bisogna essere fortunati. Il colosso ha destinato anche l’aggiornamento beta solo ad alcuni utenti selezionati.

WhatsApp: arrivano due novità straordinarie, ecco le note audio effimeri e due account in contemporanea

Gli utenti che hanno WhatsApp stanno per ricevere alcuni nuovi aggiornamenti, come se quelli lanciati durante questo 2023 non fossero bastati. La celebre applicazione di messaggistica è in procinto di introdurre due nuove funzionalità che lasceranno spazio ad una maggior privacy e soprattutto ad una versatilità ancor più spiccata.

Come raccontano le indiscrezioni fornite da fonti molto attendibili, WhatsApp introdurrà a breve la possibilità di utilizzare due account insieme sullo stesso dispositivo. Esatto, avete capito bene: potrete utilizzare il vostro account principale e anche un altro profilo senza dover disconnettere il primo.

Oltre a questa funzionalità ce ne sarà anche un’altra, ovvero quella che renderà le note audio effimere. Gli utenti, esattamente come fanno con le immagini, potranno decidere di consentire al proprio interlocutore di riprodurre quella determinata nota audio solo una volta.