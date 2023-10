Il Samsung Galaxy S24+, che darà qualche anno era disponibile soltanto con una memoria RAM da 8 GB, potrebbe divenire disponibile anche a 12 GB. Si tratterebbe di una novità molto importante per il modello Plus della gamma.

Tale notizia potrebbe ancora non essere totalmente ufficiale, poiché già in passato qualcuno aveva “giocato” con i benchmark falsificandoli e perché l’azienda sudcoreana potrebbe anche cambiare idea e proporre altri tipi di offerte. Altro fattore potrebbe essere che la RAM da 12 GB per il Galaxy S24+ potrebbe non raggiungere tutti i mercati e non arrivare fino all’Europa.

Le caratteristiche del nuovo modello Plus di Casa Samsung

L’anno prossimo si potrebbe tornare a SoC differenti per ogni singola regione, secondo i dati riportati su Geekbench di Samsung SM-S926N. Soltanto il Samsung Galaxy S24 Ultra dovrebbe sempre avere lo Snapdragon 8 Gen 3, mentre per il Plus si parla dell’Exynos 2400. Quest’ultimo secondo i test non dovrebbe essere affatto male. Ha raggiunto infatti 2044 punti in single core e i 6406 nei test di multicore. Bisogna anche capire se l’S24+ possiederà uno spazio di archiviazione diverso dai precedenti modelli. Sembra che l’Ultra potrà al massimo puntare sui 2 TB di storage, raddoppiando però il valore precedete. Il Plus in teoria potrebbe anche essere messo in vendita ad 1 TB.

Il dispositivo ha inoltre un display AMOLED LTPO da 6,7 pollici con una potenza di 120 Hz e un numero di nit di 2.500. Il design non possiederà modifiche importanti rispetto all’S23. Il restyling dovrebbe essere minimo e riguardare soltanto la scocca e le fotocamere posteriori. Novità degne di nota forse riguarderanno i colori, che finalmente potrebbero portare una ventata di aria fresca. La batteria da 4.900 mAh è stata studiata per durare a lungo e donare ottime prestazioni e possiede anche una ricarica di 45 watt. Lo smartphone ha poi una dimensione di 158,5 x 75,9 x 7,75 mm. Ill nuovo Samsung Galaxy S24+ avrà, infine, una tripla fotocamera nel retro, con lente principale ISOCELL GN3 da ben 50 Megapixel. I due altri sensori saranno un obiettivo ultra-grandangolare e anche un teleobiettivo potenziato.