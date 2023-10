Qualche volta capita che ci arrivi a casa un avviso di mancato pagamento di una multa di cui non eravamo a conoscenza. I motivi possono essere vari, ma quello che contano sono le conseguenze. Un pagamento salato potrebbe diventare ancora peggiore se non saldato con immediatezza.

Esistono però delle comode alternative che permetteranno di evitare questo problema e soprattutto anche di non dover fare più quelle lunghe e fastidiose file agli sportelli postali o in tabaccheria per effettuare il bonifico.

Controllare una multa

C’è un trucco che alla portata di tutti con cui è possibile controllare il riepilogo delle infrazioni tramite il controllo online del numero di targa. Questo sistema, nel momento in cui avvia in una violazione del codice stradale, va infatti a registrare in maniera automatica la targa del nostro veicolo, inviando un avviso della multa al nostro indirizzo. Come fa sapere dove abitiamo? Interpella i registri dell’Ufficio di Motorizzazione Civile. Per sapere se c’è qualcosa che dobbiamo pagare, basterà recarsi sul sito web del nostro Comune di appartenenza o su quello della polizia municipale. Qui si dovrà trovare la pagina in cui inserire il numero della nostra patente, della targa e ovviamente la nostra data di nascita.

Dopo che tutti i dati saranno inseriti, il servizio mostrerà sì ci sono multe non pagate associate al nostro account. E un sistema molto veloce e soprattutto affidabile, non dovremmo preoccuparci del caricare alcune informazioni sensibili. Nel caso in cui non si sappia esattamente cosa cercare basterà inserire nel motore di ricerca una frase contenente il nome della nostra città e il controllo delle multe affibbiate alla targa. Se però dovessimo effettuare il controllo poco dopo aver subito una multa, questa non comparirà nel database.