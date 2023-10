Lo spazio di memoria dei nuovi dispositivi è oggi sempre più grande e capiente, ciò non toglie che alcuni utenti potrebbero necessitare di un aiuto in più, quale può essere un hard disk esterno come quello in offerta oggi su Amazon. Si tratta del Toshiba Canvio Basics, nella variante da 1TB, che risulta essere scontato del 30% sul listino originario.

A differenza dei classici SSD che troviamo praticamente ovunque ormai, il modello descritto nell’articolo è il classico hard disk meccanico da 2,5 pollici con interfaccia USB 2.0/3.0, compatibile con qualsiasi dispositivo in commercio: sia esso con sistema operativo Android, iOS, Windows, Mac OS o Linux. La sua grande versatilità lo rende facilmente utilizzabile in ogni situazione, ed oltretutto le dimensioni di 50 x 50 x 28 centimetri, con un peso di 190 grammi, lo rendono facile da trasportare dovunque si voglia.

Hard Disk esterno Toshiba, quanto costa il prodotto su Amazon

Con l’hard disk esterno di Toshiba si possono raggiungere prestazioni notevoli, ad un prezzo complessivamente molto economico, infatti considerando il listino di 64,99 euro, ci stupiamo dell’ottima offerta applicata di Amazon, che porta con sé una riduzione del 30%, fino al raggiungimento del valore finale di soli 45,40 euro.

La velocità massima di trasferimento dipende da diversi fattori, come ad esempio l’interfaccia cui viene connesso, o ancora più semplicemente il cavo utilizzato, tuttavia già oggi vi possiamo dire che potrete raggiungere anche 1Gbps in lettura/scrittura, alle giuste condizioni di connessione ovviamente.