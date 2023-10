Oppo Reno10 è uno smartphone che non necessita di presentazioni, un prodotto eccellente sotto molteplici punti di vista, a partire proprio dalle caratteristiche tecniche di ottimo livello, come la connettività 5G, per una maggiore rapidità nella connessione, passando comunque per la tripla fotocamera posteriore, che presenta un sensore principale da 64 megapixel (seguito da un grandangolare da 32 megapixel ed un macro da 8 megapixel).

Il prodotto si posiziona alla perfezione nella fascia media della telefonia mobile, ciò non toglie che Amazon sia stata nuovamente in grado di ridurre la spesa finale che l’utente si ritrova a sostenere, per questo motivo oggi lo si può acquistare ad un prezzo fortemente scontato. Lo smartphone è caratterizzato da un ampio display AMOLED da 6,7 pollici di diagonale, con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120Hz, ma anche un design iconico ed alla moda.

Oppo Reno10, il prezzo è ridicolo su Amazon

Oppo Reno10 ha stregato tutti gli utenti non solo con specifiche tecniche di ottima qualità, ma anche un prezzo finale davvero economico. Più precisamente sarà possibile spendere solamente 399 euro per il suo acquisto, approfittando dello sconto di 100 euro (pari al 20%), che Amazon ha deciso di applicare dal listino originario di 499 euro.

Tra le altre specifiche tecniche di rilievo troviamo anche una configurazione di base che prevede 8GB di RAM (espandibili virtualmente fino a 16GB) e 256GB di memoria interna, con una batteria da 5000mAh, che supporta ovviamente la ricarica rapida. In confezione, senza costi aggiuntivi, è incluso anche il supporto auto.