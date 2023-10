Se siete stufi di avere mille cavi sulla scrivania o sul comodino, oggi vi presentiamo il prodotto giusto che fa per voi.

Si tratta di una ciabatta multipresa, marca Sameriver, che vi permetterà di avere più cavi in maniera molto più ordinata di ora. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Samriver ciabatta multipresa in offerta su Amazon

La ciabatta multipresa può essere facilmente posizionata in qualsiasi luogo. Il design a torre consente di risparmiare più spazio nel tuo ufficio o in casa, rispetto alle prese tradizionali. Le prese e le spine sono di tipo F (Schuko), quindi è possibile collegare spine di tipo C (a due pin) o di tipo F (Schuko).

La presa multipla con USB ha un interruttore di controllo indipendente su ciascun lato, 4 in totale, che può spegnere facilmente più dispositivi contemporaneamente quando non in uso. Il filo centrale del cavo è realizzato in rame puro, che è sicuro e durevole, e la lunghezza di 3 metri può soddisfare la maggior parte degli scenari di utilizzo.

Multipresa verticale Sameriver offre le seguenti molteplici funzioni di protezione di sicurezza: protezione da sovraccarico, sovratensione, flash, protezione da cortocircuito. La torretta multipresa chiude automaticamente la sorgente in caso di sovratensione o cortocircuito. In questo caso, si prega di scollegare i dispositivi con un elevato consumo energetico e premere il pulsante di reset. Seguendo questo link la potrete portare a casa per soli 29.99 euro invece di 39.99 euro, con la possibilità di aggiungere anche un coupon sconto del 30%.