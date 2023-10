Gli sviluppatori di WhatsApp hanno lavorato come mai prima in queste ultime settimane ed hanno proposto agli utenti della piattaforma di messaggistica più popolare al mondo una serie di iniziative e di upgrade davvero rilevanti. L’indirizzo degli sviluppatori è stato chiaro. I nuovi aggiornamenti per il portale seguono in prima battuta quelle che sono state le numerose richieste del pubblico negli ultimi mesi. Tra le tante novità, una è relativa all’invio ed alla condivisione delle foto.

WhatsApp, finalmente la novità tanto attesa per le foto

Una barriera è stata ora abbattuta in casa WhatsApp. Finalmente, infatti, gli utenti della piattaforma di messaggistica avranno la possibilità di inviare e di ricevere foto in alta definizione. Proprio gli ultimi upgrade della chat su iPhone e su Android consentono al pubblico di scambiare contenuti multimediali attraverso la loro qualità originale.

Gli iscritti possono inviare le loro immagini preferite così come anche video in HD, attivando un’apposita funzione che si trova nel menù Impostazioni di WhatsApp alla sezione Spazio e dati. Una volta scelta la funzione per l’invio delle immagini in alta definizione, WhatsApp non andrà più ad attivare il suo algoritmo automatico che modifica di default la qualità delle immagini, nel momento del loro invio.

Quest’aggiornamento ha reso felici molti utenti della chat, anche se vi è una considerazione da non sottovalutare. Sia su su iPhone di ultima generazione che su iPhone, gli utenti che decideranno di inviare file con alte definizione andranno ad occupare molta più memoria di archiviazione per il device.