Sony ha attivato su Amazon una delle migliori promozioni che abbiam mai visto, con la possibilità di acquistare a prezzo quasi azzerato le cuffie con filo più richieste dal pubblico, così da avere la possibilità di approfittare di ottime prestazioni, dietro il pagamento di un contributo veramente ridicolo.

Stiamo parlando del modello Sony Mdr-Zx110, sono cuffie over-the-ear di colorazione bianca (ma sono disponibili anche altri colori), realizzate prevalentemente in plastica, con archetto regolabile ricoperto da gomma per non arrecare danno al capo, una volta che sono state effettivamente indossate. Il prodotto è perfettamente compatibile con qualsiasi dispositivo disponga di un connettore jack da 3,5mm, il che amplia indubbiamente l’accessibilità da parte del pubblico finale.

Sony, queste cuffie sono davvero al minimo storico

Le cuffie Sony, di cui vi abbiamo descritto il modello poco sopra, sono disponibili su Amazon con una riduzione del 33% rispetto al listino attuale, più precisamente si andranno a spendere 9,99 euro per l’acquisto, contro i 15 euro che altrimenti sarebbero previsti da listino consigliato (per accedere al prodotto aprite il link qui sotto).

Una promozione davvero più unica che rara che permette ai singoli utenti di raggiungere una buona qualità audio, senza doversi preoccupare comunque di una spesa eccessiva o più alta del normale. Il prodotto, come al solito del resto, è corredato con garanzia di 24 mesi, che copre i difetti di fabbrica, in modo tale da essere sicuri di non aver o incorrere in problemi di vario genere.