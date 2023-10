Xbox Series S è la sorella minore della console di nuova generazione, un prodotto che vuole essere economicamente accessibile da parte della maggior parte del pubblico, cercando allo stesso tempo di fornire prestazioni più che adeguate, anche se minori rispetto alla Series X.

In vendita nella sua classica colorazione bianca, la Xbox Series S include in confezione il controller abbinato (quindi dello stesso colore) ed il cavo HDMI per il collegamento diretto al televisore. Uno dei punti forti del prodotto è sicuramente la presenza dell’SSD, al posto del classico hard disk di vecchia generazione, perfetto per rendere l’accesso ai giochi e alla memoria molto più rapido ed immediato.

Xbox Series S, acquistate subito la console a basso prezzo

Se pensavate di risparmiare al massimo, sappiate che siete nel posto giusto, infatti con Amazon potete davvero acquistare la Xbox Series S ad uno dei prezzi più bassi che si siano effettivamente mai visti in circolazione. La spesa attuale si aggira attorno ai 261,99 euro, non sarà necessario applicare alcun coupon o codice, dovrete semplicemente aggiungere il prodotto al carrello, dopo aver aperto il banner che trovate inserito poco sotto.

Con Xbox Series S, che ricordiamo è sprovvista di disco ottico, per questo motivo è necessario scaricare tutti i giochi in digitale, si potrà avere libero accesso al Game Pass ed alla sua grandissima libreria di titoli che oggi sono a disposizione dei singoli utenti che vogliono godere di un rapporto qualità/prezzo encomiabile.