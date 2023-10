Asus ZenBook 14 è un notebook con scocca in alluminio davvero molto interessante, sia per il prezzo finale di vendita, che corrisponde a soli 799 euro, ma sopratutto per la presenza di un relativamente ampio display OLED da 14 pollici, con trattamenti anti-riflesso, condito con processore AMD Ryzen 5 7530U, che rende le prestazioni più che adeguate per la richiesta dell’utente medio attuale.

Il sistema operativo è ovviamente Windows 11 Home, la configurazione di base prevede 16GB di RAM e 512GB di memoria interna, su un SSD PCIe ad alte prestazioni. Il modello in promozione, per dovere di cronaca, è l’UM3402YA-KP395W, un prodotto che è in commercio da qualche mese ormai, ma che ancora oggi convince i consumatori con prestazioni ad hoc, tra le migliori nel rapporto qualità/prezzo.

Asus Zenbook 14, il notebook è da acquistare ad occhi chiusi

Un notebook OLED ad un prezzo tutt’altro che elevato vi attende oggi su Amazon, il modello in questione era già stato scontato recentemente, riuscendo ad arrivare ad una spesa di 956,19 euro, ma l’azienda di e-commerce ha voluto nuovamente strafare, andando a ridurre suddetta cifra del 16%, con un valore d’acquisto ultimo di 799 euro (il link per l’acquisto è stato inserito nel banner).

Lo chassis è completamente in alluminio, soluzione che conferisce eleganza e robustezza al prodotto, ed allo stesso tempo permette di mantenere un peso non eccessivamente elevato, raggiungendo 1,35 kg, con dimensioni rispettivamente di 41 x 28,4 x 7,5 centimetri di spessore.