Oppo, la famosa azienda cinese di elettronica di consumo si prepara a sfruttare le potenzialità dei nuovi processori Snapdragon a cui, molto probabilmente, si deve la nuova generazione degli smartphone del futuro.

Durante l’evento Snapdragon Summit 2024, Qualcomm, la famosa società americana dedita allo sviluppo e alla ricerca di nuovi sistemi informatici, ha ufficialmente presentato il progetto del Snapdragon 8 Gen 3.

Ovvero, una piattaforma che apre le porte ad una nuova era ed a un nuovo utilizzo dell’intelligenza artificiale generativa, in grado di aiutare gli utenti ad elaborare contenuti unici e a compiere moltissime altre operazioni complesse.

Oppo e Qualcomm, una partnership perfetta per il futuro degli smartphone

A tal proposito, l’azienda cinese Oppo si è presentata come uno dei maggiori partner attivi per la realizzazione effettiva di questo progetto.

Dimostrando un grande interesse e collaborando attivamente con la Qualcomm.

Oppo e Qualcomm infatti, hanno lavorato insieme per la realizzazione della piattaforma Snapdragon XR2+Gen 1 e degli Oppo MR Glass Developers Edition, che sfruttano i professori Snapdragon Spaces XR Developers Edition.

Inoltre, sempre grazie a questa importante collaborazione, Oppo può contare sul supporto della Qualcomm per il miglioramento delle prestazioni dei suoi prodotti e per riuscire ad offrire un’eccezionale esperienza d’uso a tutti i suoi utenti, provenienti da ogni parte del mondo.

I vantaggi di tale partnership, sono infatti già piuttosto evidenti soprattutto se prendiamo in considerazione gli ultimi ed innovativi smartphone del brand Oppo, da pochissimo presentati sui mercati mondiali.

Stiamo parlando di: Find X6 Pro, Find N2 Series e Reno 10 Series.