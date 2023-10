Tesla, la nota azienda americana specializzata nella realizzazione e produzione di auto elettriche, si prepara ad aumentare in maniera esponenziale la sua capacità produttiva.

Stiamo infatti parlando della produzione di circa 2.35 milioni di auto elettriche all’anno. Un dato assolutamente sorprendente, che ha visto un netto miglioramento soprattutto durante il terzo trimestre del 2023.

Con l’ultimo rapporto finanziario dell’azienda, infatti, abbiamo assistito ad un aumento della produzione dei modelli Q2, di cui sono stati realizzate più di 325.000 unità, e di Q3, realizzate più di 450.000 unità.

Dati che, a quanto pare, sono destinati a crescere.

Tesla e la sua costante crescita produttiva, milioni di unità prodotte ogni anno

Ad aiutare fortemente Tesla nel raggiungimento di questo straordinario risultato, è stata anche la più grande fabbrica di auto elettriche del mondo, la Giga Shanghai.

Essa, da sempre super efficiente nel suo lavoro, è riuscita a passare da 750.000 a 950.000 unità totali prodotte in un anno.

Oltre a ciò, la famosa fabbrica è anche impegnata in maniera diretta con la produzione del CyberTuck, pronto a contribuire all’aumento dei dati generali, con oltre 125.000 unità all’anno.

Per qualsiasi altra azienda automobilistica, si tratterebbe di un obiettivo praticamente impossibile, ma probabilmente ciò non riguarda Tesla.

Tuttavia, per riuscire a superare la produzione di 2.35 milioni di unità all’anno è ovviamente necessario che tutte le fabbriche operino nel pieno delle loro capacità, con un ritmo ed un rigore che non conosce rivali.

Il ché è ancora più sorprendente se pensiamo che si tratta della produzione di auto Tesla. L’auto elettrica più famosa al mondo, da sempre sinonimo di qualità ed innovazione.