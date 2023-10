Diritti TV, ora Mediaset e RAI si sfidano per la Coppa Italia

Esattamente durante gli ultimi giorni di questa settimana, è stato trovato finalmente l’accordo per i diritti TV per la Serie A. Il campionato di calcio, fino al prossimo 2029, continuerà ad essere trasmesso in esclusiva da DAZN e Sky, che in realtà condivideranno solo 3 partite. Le restanti 7 saranno solo ed esclusivamente sulle reti di DAZN in live streaming.

È stata accettata un’offerta di 900 milioni a stagione, per un totale di 4,5 miliardi in cinque anni. Qualcuno è rimasto soddisfatto, mentre qualcun altro no, ma adesso l’attenzione da parte della Lega Calcio si sposta sul pacchetto che riguarda la Coppa Italia. L’obiettivo è capire in questo momento quale sarà l’azienda a voler ottenere i diritti della competizione.

Esattamente tre anni fa per una cifra di 48 milioni di euro a stagione ha avuto la meglio Mediaset, ma adesso l’obiettivo della lega è quello di massimizzare i ricavi sfruttando anche il nuovo format della Supercoppa Italiana.

La Lega Calcio cerca acquirenti per la Coppa Italia: si sfidano Mediaset e RAI

La Lega Calcio ha alzato l’asticella a 62 milioni di euro per concedere i diritti TV della Coppa Italia e quindi anche quelli della Supercoppa. Ricordiamo che proprio quest’ultima da quest’anno si giocherà con quattro squadre e non più solo con due finaliste.

Sono state presentate delle offerte durante lo scorso mese di luglio da parte di Mediaset e Rai, ma sono state etichettate come “insoddisfacenti” da parte dei club. Proprio durante le ore della giornata di ieri si è discusso dei diritti, ma ancora non si sa se qualcuno sia stato in grado di alzare l’offerta.