TRUFFA nuova prosciuga i conti in banca agli italiani

Se non avete mai sentito parlare di una truffa phishing, questa è la volta buona per imparare di cosa si tratta. L’inganno arriva con il pretesto di mettere in guardia gli utenti o di offrire loro un vantaggio, che in realtà non si rivela altro che falso.

Come potete vedere proprio in basso, c’è il testo che è stato incollato appositamente per far capire ai nostri utenti di dover stare attenti. Leggendo qui tutte le parole, si potrà essere prevenuti: qualora dovesse arrivare il messaggio nella vostra casella di posta elettronica, cancellatelo immediatamente.

Il messaggio truffa che inguaia gli italiani, rubati migliaia di euro dalle banche

“La maniera semplice di avere un prestito per voi.

Potrai usufruire di prestiti personali o finalizzati, erogati da istituti di credito o banche in maniera telematica.

RICHIEDERE QUI

Richiedi un prestito personale online

È possibile ottenere un prestito senza limiti d’orario, da ogni parte del mondo, senza doverti spostare.

Avrai la possibilità di ottenere prestiti in maniera veloce, risparmiando tempo e lunghe attese. Potrai avere tassi d’interesse più bassi, senza costi aggiuntivi di agenzie o di intermediari.

OTTIENI IL PRESTITO

Il digital banking facile e conveniente“.

L’unico consiglio che possiamo darvi in merito ad un messaggio del genere è solo di non cliccare sui link che potete trovare al suo interno. Sarà proprio da lì che partirà la truffa eventualmente, per cui state molto attenti. L’altro consiglio è di non diffondere assolutamente questi testi, visto che qualcuno meno avvezzo potrebbe cascarci con tutte le scarpe.