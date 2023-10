Lasciare lo smartphone in carica di NOTTE, tutti i pericoli

Con gli smartphone di ultima generazione che costano un occhio della testa, gli utenti si preoccupano sempre di più di come trattarli. Proprio per evitare che possano logorarsi prima del tempo o in alcuni casi che possano calare le performance, le persone hanno imparato ad adeguarsi ad alcuni canoni.

Negli anni però le cose sono cambiate, visto che gli smartphone sono diventati molto più “permissivi”. Le aziende hanno migliorato diversi aspetti, come quelli relativi alla batteria e alla sua fase di ricarica. Gli utenti stanno molto attenti a questo procedimento siccome la moda di cambiare smartphone in maniera ricorrente porta alla volontà di salvaguardare gli accumulatori, così da mettere sul mercato nel momento giusto un prodotto che sia sano sotto quel punto di vista. La domanda che tutti si pongono ancora oggi, dopo anni, è la seguente: ricaricare il proprio telefono di notte può essere un problema in termini di integrità?

Ecco perché bisogna stare attenti nel ricaricare di notte lo smartphone

Innanzitutto bisogna chiarire una situazione: bisogna stare attenti più per la propria incolumità che per quanto riguarda la batteria dello smartphone. Un telefono di ultima generazione che resta in carica un’intera nottata, non registra particolari danni dal punto di vista della batteria.

Le nuove unità al litio riescono infatti a scaricare delle micro percentuali una volta arrivate al 100%. Quando il telefono sarà carico, essendo sotto carica, tenderà a scaricare leggermente la batteria ricaricandola di nuovi e di continuo. Questo non sarà un problema.

State però attenti a non ricaricare ad esempio lo smartphone con cavi non verificati e soprattutto sotto al cuscino: le fonti di calore potrebbero portare ad una combustione e mettere a repentaglio la vostra incolumità.