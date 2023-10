Con i vari ecommerce e store online, al giorno d’oggi tutti ordinano e acquistano spesso e quindi sono in attesa dell’arrivo di un pacco. Purtroppo, però, tutto questo viene sfruttato dai truffatori e dai cybercriminali. In questi ultimi giorni, in particolare, sta circolando tramite un SMS una nuova truffa riguardante una presunta mancata consegna di un pacco misterioso.

Attenzione alla nuova truffa della “mancata consegna di un pacco”

I truffatori e I cybercriminali stanno sfruttando purtroppo il fatto che in molti acquistano prodotti online. Come già detto in apertura, infatti, in questi ultimi giorni sta circolando una nuova truffa. Si tratta in particolare di una nuova truffa di tipo phishing, che cerca quindi di stuzzicare l’attenzione dei malcapitati e di incitarli ad aprire al più presto un link.

Nello specifico, nella truffa in questione si parla di una presunta mancata consegna di un pacco. I malcapitati stanno ricevendo quindi uno strano SMS che li avverte di questa mancata consegna. Ecco il testo dell’SMS truffa.

“Non siamo in grado di consegnare il pacco a causa dell’indirizzo non valido,modificare l’indirizzo per la consegna tempestiva.verifica:“

All’interno dell’SMS è poi presente un link che le vittime dovrebbero aprire per modificare l’indirizzo di consegna. Inutile dire che è proprio attraverso questo link che avviene la truffa. Le vittime vengono infatti rimandate ad un falso sito web simile in tutto e per tutto al sito ufficiale di Poste Italiane. Bisogna comunque prestare attenzione, dato che in caso di truffa sono presenti solitamente errori grammaticali sia nel sito falso sia nel falso SMS. È inoltre necessario controllare il mittente del messaggio ricevuto.