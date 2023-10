Nel corso di queste settimane, continuano senza sosta i tentativi di truffe online legati alle principali banche nazionali. In particolare modo, gli utenti di Intesa Sanpaolo sono stati particolarmente colpiti da mail e comunicazioni fasulle messe in circolazione ad hoc da parte dei malintenzionati della rete.

Intesa Sanpaolo, la mossa degli hacker contro i clienti

La strategia che hanno adottato gli hacker sul web può essere definita consolidata nel tempo. I cybercriminali inviano ai correntisti di Intesa Sanpaolo mail o SMS aventi come oggetto l’accredito improvviso di somme sul conto corrente o anche avvisi relativi alla chiusura del conto corrente. Queste comunicazioni sono utili agli hacker per attirare l’attenzione degli utenti e per indirizzare costoro su link in allegato a mail ed SMS.

Coloro che cadono nella trappola e cliccano sul link in allegato a questi messaggi si espongono ad una serie di determinati pericoli. Basta un semplice click su questi collegamenti per essere indirizzati su un portale parallelo e pericoloso, la cui interfaccia grafica però ricorda da vicino quella del sito ufficiale di Intesa Sanpaolo.

Accreditandosi su inviato con le loro credenziali home banking su questi portali gli utenti possono incorrere in numerosi rischi. In prima istanza vi è il potenziale pericolo per l’attivazione servizi a pagamento sui profili TIM, Vodafone e WindTre. Nettamente peggiore però è lo scenario legato ad un furto, anche consistente, di risparmi sui conti Intesa Sanpaolo. Da non sottovalutare poi il pericolo di furti d’identità online e la conseguente creazione di false identità virtuali.