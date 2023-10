Gli operatori virtuali stanno acquisendo grande notorietà, soprattutto nell’ultimo anno, grazie soprattutto alle loro offerte, sia mobile che fisse, che risultano sempre ricche oltre che economicamente vantaggiose. Questa loro caratteristica ha reso questi operatori particolarmente competitivi sul mercato dando filo da torcere persino ad alcuni colossi delle telecomunicazioni. In particolare, alcune tipologie di offerte sono particolarmente convenienti e forniscono servizi aggiuntivi davvero utili.

1Mobile, operatore virtuale MVNO ESP brand di Compagnia Italia Mobile, è tra questi. L’operatore guidato da Antonio Cortina, amministratore delegato dell’azienda ha come aggregatore tecnico Effortel e permette a tutti i suoi utenti di navigare su rete Vodafone 4G con 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. Oltre alle sue offerte già note 1Mobile ha deciso di sorprende i suoi nuovi possibili utenti con un bundle mensile che potrebbe attirare la vostra attenzione.

L’offerta XConnect di 1Mobile

Proprio in queste settimane 1Mobile ha inserito un’interessante aggiunta alle sue offerte mensili standard, per i soldi dati e con costi superiori a 3 euro al mese.

L’operatore infatti sta proponendo un nuovo bundle dedicato ai dispositivi Internet of Things. Il bundle denominato XConnect prevede un costo di attivazione di 10 euro e si rinnova mensilmente a soli 2,50 euro al mese.

L’offerta mette a disposizione degli utenti 100 minuti verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 50 SMS verso tutti e 1 GB di traffico internet mobile. Inoltre, tutti i nuovi clienti interessati possono decidere di attivare un nuovo numero oppure anche richiedere la portabilità di quello già in loro possesso.

Per i già clienti 1Mobile non è consentito il cambio offerta da nessun altro bundle, come viene specificato nel sito web ufficiale dell’operatore.

Se si decide di attivare la nuova SIM 1Mobile, con la sua relativa offerta, in uno dei punti vendita fisici dell’operatore, il costo della scheda è di 10 euro, salvo la presenza di promozioni offerte a livello locale. Se invece si intende procedere attivando la SIM online per il momento è possibile ottenere gratuitamente la SIM e senza pagare spese di spedizione.

Come sappiamo le offerte mobile hanno costi variabili e anche se alcune di queste offrono dei pacchetti estremamente ricchi, 1Mobile pensa anche a tutti gli utenti che preferiscono avere un’offerta dati più contenuta a favore di un prezzo estremamente vantaggioso.