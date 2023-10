Il suo arrivo ufficiale è ancora parecchio distante ma OnePlus 12 è già apparso in alcune foto dal vivo che svelano i suoi particolari. Parecchie anticipazioni emerse nel corso degli ultimi mesi, inoltre, permettono di affermare che il dispositivo accoglierà tantissimi aggiornamenti e che vanterà un display incredibile.

OnePlus 12: foto e scheda tecnica del top di gamma!

Il particolare che sta destando maggiore curiosità riguarda il display a cui l’azienda farà ricorso per il suo OnePlus 12. Si dice, infatti, che lo smartphone monterà un pannello BOE X1 di tipo OLED con risoluzione 2K e che avrà dimensioni 6,82 pollici con tecnologia LTPO e frequenza d’aggiornamento a 120 Hz.

All’interno del top di gamma troveremo senza alcun dubbio un chip Qualcomm di ultima generazione. Accanto allo Snapdragon 8 Gen 3 ci sarà una batteria con capacità di 5400 mAh e supporto alla ricarica a 50 W.

Non possediamo particolari informazioni concrete sul comparto fotografico dello smartphone ma secondo la maggior parte degli esperti OnePlus 12 vanterà due sensori ognuno da 50 MP e un teleobiettivo periscopico da 64 MP.

Sul lancio dello smartphone non sono ancora emerse particolari informazioni ed è impossibile fare previsioni attendibili poiché l’azienda è solita stupire i suoi utenti modificando il periodo nel quale è solita annunciare i suoi top di gamma.

Per quel che riguarda OnePlus 12 potremmo assistere alla presentazione ufficiale entro la fine dell’anno, probabilmente nel mese di dicembre ma non è da escludere la possibilità che l’azienda decida di attendere fino ai primi mesi del 2024 per poter poi organizzare un apposito evento di lancio.